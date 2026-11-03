Це неприйнятно: Мерц жорстко звернувся до Трампа через скандальне рішення щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна обов’язково має бути представлена на саміті G20 у Маямі, якщо президент США Дональд Трамп запросить туди російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, обговорювати майбутнє України без участі її керівництва неприпустимо. Про це Мерц сказав 3 листопада під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

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Німецький канцлер наголосив, що остаточне рішення щодо запрошення учасників саміту ухвалює його господар — у цьому випадку американський президент. Водночас, якщо Трамп вирішить запросити Путіна, а серед тем зустрічі буде війна в Україні, за столом переговорів має бути і Зеленський.

"Якщо президент Трамп вирішить запросити російського президента на саміт в Маямі, то треба говорити про Україну. А якщо ми маємо говорити про Україну, то президент України має бути за столом", — заявив Мерц.

Він також підкреслив, що Європа не погодиться на сценарій, за якого долю України вирішуватимуть інші держави без її участі. За словами канцлера, у разі присутності українського президента на переговорах європейські країни також повинні долучитися до обговорення.

"Тому не можна прийняти, щоб інші країни вирішували долю України без залучення України. А якщо Україна буде за столом, то Європа також там буде", — сказав політик.

Мерц додав, що європейські партнери вже обговорюють підготовку до саміту. Він закликав не втрачати можливості для дипломатичного врегулювання війни.

Нагадаємо, США офіційно запросили Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися 14–15 грудня 2026 року в Маямі. Водночас у Кремлі заявляли, що російський диктатор поки не визначився, чи братиме участь у зустрічі.

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