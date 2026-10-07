Чи повинен Мерц піти у відставку: німці змінили свою думку

Більшість жителів Німеччини негативно оцінюють канцлерство Фрідріха Мерца. Про це свідчать результати опитування Ipsos-Politikmonitor, проведеного для німецького Spiegel та наведеного "Європейською правдою".

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Зі твердженням про те, що канцлерство Мерца зазнало невдачі, повністю погодилися 48% учасників дослідження. Ще 19% скоріше погодилися з такою оцінкою. Таким чином, 67% опитаних висловили негативну думку про результати його роботи.

Найбільш критично до канцлера налаштовані мешканці східних федеральних земель Німеччини. Там 80% респондентів повністю чи частково погодилися із твердженням про провал його канцлерства. У західній частині країни аналогічний показник становив 64%.

Не менш помітною виявилася реакція на питання про відставку Мерца. 44% учасників опитування повністю підтримали твердження, що канцлер має піти з посади глави уряду та лідера партії. Ще 14% скоріше погодились із цим. Таким чином, сумарно 58% висловилися за його відставку.

Лише 11% опитаних категорично не підтримали такої позиції. Інші респонденти або вибрали проміжні варіанти відповіді, або не визначилися.

Відмінності спостерігаються між віковими групами. Серед німців віком від 18 до 29 років 75% погодилися із твердженням про невдачу канцлерства Мерца. У старшій групі – від 60 до 75 років – аналогічна позиція мала 58% учасників дослідження.

Жінки також дещо частіше за чоловіків негативно оцінювали діяльність канцлера. Близько 70% жінок повністю або частково погодилися, що його канцлерство виявилося невдалим. Серед чоловіків цей показник становив 64%.

Опитування відображає суспільні настрої на момент проведення дослідження і не означає автоматичної зміни політичної ситуації. Однак отримані цифри показують помітний рівень невдоволення діяльністю чинного канцлера та ставлення частини суспільства до його подальшого перебування на посаді.

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