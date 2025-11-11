Допомога Україні: Німеччина за крок до прийняття кардинального рішення

Уряд Німеччини планує значно розширити військову підтримку України у 2026 році, виділивши на це понад 11,5 мільярда євро. За інформацією ntv, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю артилерійських систем, безпілотників, бронетехніки та протиповітряних комплексів Patriot.

Фото: з відкритих джерел

Проєкт бюджету ФРН на наступний рік передбачає цю суму як частину допомоги Києву. За повідомленням видання, минулого тижня з урядових джерел стало відомо, що додаткове фінансування включатиме модернізацію вже поставленого озброєння та придбання двох нових систем ППО Patriot, що підвищить обороноздатність українських військ.

Бюджетний комітет Бундестагу планує провести узгоджувальне засідання у четвер, 13 листопада, щоб остаточно доопрацювати проєкт бюджету на 2026 рік.

Нагадаємо, що 15 жовтня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі — так званому форматі "Рамштайн" — Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 млрд євро та про намір модернізувати вже поставлене озброєння.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що західні союзники повинні залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Київ, адже останні події на фронті демонструють ефективність української оборони. "Німеччина залишатиметься надійним партнером України і збільшить обсяг допомоги. Нові контракти передбачають додаткові поставки зброї на понад 2 млрд євро", — підкреслив Пісторіус під час зустрічі в Берліні, де також були присутні міністр оборони США Піт Хегсет та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як вже писали "Коментарі", на Покровському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті, попри те, що Сили оборони змогли частково розірвати кільце ворожого оточення в районі так званої Покровської "кишені". Це дало українським підрозділам можливість тимчасово стабілізувати лінію фронту та "перевести подих".