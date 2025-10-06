logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Дрони над німецькими аеропортами: у Берліні здивували насторожуючою заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрони над німецькими аеропортами: у Берліні здивували насторожуючою заявою

Німецькі військові не планують збивати безпілотники у будь-якому місці їх появи.

6 жовтня 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що безпілотники, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи. Про це Пісторіус розповів у інтерв’ю для ділового видання Handelsblatt, наголосивши на необхідності спокійно і об’єктивно оцінювати ситуацію.

Дрони над німецькими аеропортами: у Берліні здивували насторожуючою заявою

Фото: з відкритих джерел

"Бундесвер не може бути всюди одночасно, де літають безпілотники, і збивати їх. Набагато важливішим є розвиток спроможностей державної та федеральної поліції діяти на певних висотах", — заявив міністр. 

Він також висловив сумніви щодо ініціативи міністра внутрішніх справ зі створення спеціального центру захисту від дронів.

"Цей центр буде відповідати лише за загрози, пов’язані з безпілотниками. Проте слід готуватися до різних сценаріїв, наприклад, одночасних лісових пожеж чи масштабних відключень електрики", — пояснив Пісторіус. 

Міністр оборони наголосив, що дії Росії спрямовані на створення невизначеності, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти дронів.

"Це провокації, спрямовані на розпалювання страху і конфліктів. [Президент Росії Володимир] Путін добре знає Німеччину, її інстинкти та реакції", — зазначив Пісторіус.  

Водночас він зауважив, що, хоча німецька розвідка передбачає можливий напад Росії на країни НАТО до 2029 року, це не означає, що Путін обов’язково здійснить такий крок.

"Коментарі" вже писали, що Україна розробила оновлену стратегію забезпечення стабільного електропостачання на зимовий період, враховуючи постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє The Wall Street Journal, минулої зими українські енергетики змогли утримати електропостачання, незважаючи на масовані удари ракет та безпілотників.



