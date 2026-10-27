Кремль втрачає газовий важіль: Німеччина жорстко заперечила запуск «Північного потоку-2»

Уряд Німеччини не розглядає можливість відновлення роботи російського газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у відповіді федерального уряду на парламентський запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини", опублікованій на офіційному сайті Бундестагу.

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"Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2 не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою", — наголошується в документі.

У Берліні також нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва почала поступово скорочувати постачання природного газу до Німеччини. Упродовж 2022 року обсяги транспортування російського газу трубопроводами зменшувалися з політичних причин. Ще до диверсій на газогонах у вересні того самого року постачання повністю припинилися.

Німецький уряд вважає ці дії доказом того, що Росія не може бути надійним партнером у сфері енергетики. У відповіді на запит зазначається: "Росія довела, що вона не є надійним партнером в енергетичній співпраці".

Окремо в Берліні наголосили, що доходи від експорту енергоресурсів Кремль використовує для продовження агресії проти України. Саме тому Європейський Союз запровадив масштабні обмеження проти російського енергетичного сектору та в межах стратегії REPowerEU взяв курс на поступове подолання залежності від російських енергоносіїв.

Федеральний уряд Німеччини підтримує спільну позицію ЄС щодо скорочення енергетичних зв’язків із Росією. Зокрема, Берлін схвалює санкції проти газопроводів "Північний потік", включені до 18-го пакета обмежувальних заходів Євросоюзу, ухваленого в липні 2025 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скептицизм щодо самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За її словами, цей контакт не був узгоджений з іншими європейськими лідерами. Про це вона заявила данському мовнику DR, повідомляє The Guardian.