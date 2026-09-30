Мерц зробив жорстку заяву після зустрічі з Лавровим: чого чекати від Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Москва поки що не демонструє готовності до серйозних переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, такий висновок у Берліні зробили після оцінки російською стороною нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини та Росії.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про переговори Йоханна Вадефуля та Сергія Лаврова, які відбулися 26 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Це була перша двостороння зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

"Наступна оцінка цієї зустрічі Росією показала, що Росія явно не зацікавлена в серйозних переговорах в даний час", — заявив Мерц.

За словами німецького канцлера, Берлін продовжить дипломатичні зусилля та водночас має намір зберігати підтримку України. Причому йдеться, наголосив він, не лише про військову допомогу.

Мерц перерахував кілька напрямків, за якими Німеччина має намір продовжувати підтримку Києва: військовий, політичний, фінансовий та економічний. Таким чином у Берліні пов'язують подальшу допомогу Україні з відсутністю, за оцінкою уряду Німеччини, реальної готовності Москви перейти до серйозного переговорного процесу.

Позиція Кремля при цьому залишається іншою. Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що умов для переходу до мирного переговорного процесу поки що немає, хоча Москва, за його словами, зберігає відкритість до діалогу.

Після зустрічі з Вадефулем Лавров також заявив, що Москва має намір добиватися заявлених нею цілей в Україні.

Таким чином, дипломатичний контакт між Берліном і Москвою відбувся, проте публічні оцінки його результатів демонструють глибокий розрив між сторонами, що зберігається.

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