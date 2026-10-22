Металошукач не замовкав після 15 монет: у Німеччині знайшли скарб із 934 срібних денаріїв

У німецькому місті Весселінг чоловік із металошукачем натрапив на незвичайний скарб. Спочатку він викопав 15 срібних монет, але прилад продовжував подавати сигнали. Зрозумівши, що під землею може ховатися значно більше, шукач припинив розкопки та повідомив фахівців. Археологи, які прибули на місце, виявили 934 давньоримські срібні денарії.

Ілюстрація до історії про знахідку 934 давньоримських срібних монет у Німеччині. Фото: Pexels / Cosmin Gavris

Як вдалося зберегти скарб

Любитель пошуку старожитностей Олівер Рідль вирішив не продовжувати самостійні розкопки. Завдяки цьому археологи змогли вилучити знахідку майже неушкодженою. Фахівці вирізали цілий блок ґрунту з монетами та перевезли його до реставраційної майстерні для рентгенівського дослідження.

Разом із денаріями знайшли фрагменти керамічної посудини та сліди соломи. Дослідниця Рейчел Отте припускає, що монети спочатку поклали в горщик, вистелений соломою. Нині скарб вагою близько 3,1 кг представлений у Земельному музеї LVR у Бонні.

Монети пережили майже дві тисячі років

Найдавнішу монету карбували у 148 році до нашої ери. На момент закопування їй було приблизно 270 років, але вона все ще залишалася платіжним засобом. Більшість денаріїв датуються періодом між 69 і 96 роками нашої ери. Найпізнішу монету виготовили у 124 або 125 році, за правління імператора Адріана.

За оцінкою археологів, скарб потрапив у землю у другій чверті II століття. Це найбільший відомий скарб монет відповідного періоду в Німеччині та п'ятий за розміром у світі.

Кому належало срібло

Точна вартість скарбу в часи Римської імперії залишається невідомою. Проте дослідники можуть порівняти його з платнею легіонерів. Звичайний римський солдат отримував 300 денаріїв на рік, причому приблизно половину суми утримували за харчування та спорядження. Щоб накопичити стільки монет, скільки знайшли у Весселінгу, легіонеру довелося б відкладати всі доступні кошти приблизно шість років.

Археологи не мають доказів, що власником був військовий. Найімовірніше, людина сховала гроші, щоб уберегти їх від небезпеки. Чому вона так і не повернулася за скарбом, невідомо. Керівник археологічної служби Еріх Классен припускає, що власник міг померти, не встигнувши розповісти комусь про схованку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що під чеським містом лежить золотий скарб на мільярди