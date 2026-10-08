Німеччина готує Україні нову зброю: який важливий козир у війні втратить Путін

Німецька оборонна компанія Quantum Systems готує масштабне постачання Україні дронів-перехоплювачів SPYS, призначених у тому числі для протидії російським реактивним безпілотникам "Герань-4" та "Герань-5".

Перехоплювачі реактивних дронів. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив віце-президент компанії Маттіас Лена на пресбрифінгу в Берліні, сторони підписали листа про наміри щодо забезпечення пакету з десятків тисяч SPYS. За його словами, перші тисячі апаратів вже можуть бути передані Україні протягом цього року.

SPYS створюється Quantum Systems спільно з українською компанією WIY у рамках підприємства Quantum WIY Industries. Під час розробки системи використали досвід експлуатації інших рішень компанії безпосередньо в Україні, включаючи дрон-перехоплювач STRILA.

У Quantum Systems заявляють, що ефективність протидії російським реактивним безпілотникам останнім часом помітно зросла. Якщо спочатку рівень перехоплень був низьким, то він перевищив 30%, а в останні ночі показник, за словами представника компанії, досяг понад 50%.

При цьому в компанії наголошують: йдеться не виключно про роботу дронів-перехоплювачів. Україна використовує комплекс різних засобів, включаючи винищувачі F-16, здатні протидіяти Shahed, а також інші вітчизняні та зарубіжні розробки.

Масштабувати випуск SPYS планують із використанням вже існуючої виробничої бази, створеної для STRILA. Маттіас Олена повідомив, що потенційні обсяги виробництва можуть становити кілька тисяч апаратів на місяць.

Таким чином, йдеться не про разове постачання, а про спробу створити масовий інструмент протидії новій загрозі. Якщо заявлені плани буде реалізовано, Україна зможе значно збільшити кількість коштів, призначених безпосередньо для перехоплення російських безпілотників.

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