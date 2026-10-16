Німеччина вимагає пояснень від США: який крок Трампа точно не прийме Берлін

Німеччина виступила проти обмежень швидкості роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні і має намір з'ясувати у США причини ситуації, що виникла. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ ФРН Йохан Вадефуль, повідомляє ntv.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами голови німецького зовнішньополітичного відомства, обмеження, що діють, необхідно скасувати. Він підкреслив, що Україна має мати усі можливості та ресурси, які їй раніше обіцяли міжнародні партнери.

Вадефуль окремо звернув увагу на фінансову участь Німеччини у забезпеченні роботи Starlink на українській території. Оскільки Берлін виділяє кошти на відповідні технології, німецька влада розраховує, що система функціонуватиме у повному обсязі.

"Ми, звичайно, наполягаємо на тому, щоб вона працювала, якщо ми за неї платимо", — заявив міністр.

При цьому глава МЗС ФРН визнав, що німецька сторона поки не має вичерпної інформації про причини обмеження доступу до сервісу. За його словами, у Берліна залишаються питання до Вашингтона, які мають прояснити в ході подальших контактів.

Ситуація навколо Starlink має особливе значення для України, оскільки супутниковий зв'язок забезпечує доступ до Інтернету там, де традиційна інфраструктура пошкоджена чи недоступна. Її можливості також важливі для сталої комунікації в умовах війни, що триває.

Заява Вадефуля демонструє, що питання роботи Starlink стосується не лише технічних рішень, а й домовленостей між союзниками Києва. Німеччина розраховує отримати пояснення від США та домогтися того, щоб обмеження не заважали надання Україні обіцяної підтримки.

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