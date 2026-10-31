Німеччина змінила правила для українських біженців: кому можуть відмовити у захисті

Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року, проте одночасно посилила умови її надання для окремих категорій новоприбулих. Зміни насамперед стосуються чоловіків призовного віку, яким тепер доведеться підтверджувати своє право на виїзд із України. Про це свідчить постанова, опублікована в офіційному урядовому віснику Німеччини Bundesgesetzblatt.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ країни, а нові правила набули чинності 9 жовтня.

Згідно з встановленим порядком, українські чоловіки призовного віку, які тільки прибувають до Німеччини, мають надати один із двох видів підтверджень. Перший варіант – документи, що свідчать про виконання військових обов'язків та законне перетинання державного кордону України. Другий – офіційні документи, які б підтверджували, що людина не підлягає мобілізації.

Якщо жодного з цих підтверджень немає, новоприбулим чоловікам можуть відмовити у наданні тимчасового захисту. Таким чином, сам факт прибуття з України більше не гарантує набуття відповідного статусу для цієї категорії громадян.

При цьому вже наданий українцям тимчасовий захист продовжено. Рішення Німеччини відповідає загальноєвропейській політиці щодо людей, які змушені залишити Україну через повномасштабну російську агресію.

Ще на початку серпня Євросоюз погодив продовження механізму тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Однак одночасно європейська влада визначила додаткові умови для українців, які прибувають до країн ЄС уперше і не можуть підтвердити виконання вимог українського законодавства щодо військового обов'язку.

Важливо, що нові обмеження стосуються саме новоприбулих чоловіків призовного віку. Вони не означають автоматичного припинення захисту для всіх українських біженців, які вже мешкають у Німеччині.

Продовження тимчасового захисту дозволяє українцям і надалі легально перебувати в країні, користуватися передбаченими механізмом правами та отримувати відповідну підтримку. Однак нові вимоги свідчать, що європейські держави поступово уточнюють правила прийому громадян України, зокрема з урахуванням законодавства про виконання військових обов'язків.

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