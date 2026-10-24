Німеччина змінюється: Мерц відповів, чи він готовий на співпрацю з ультраправою "АдН"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову виступив проти будь-якого зближення з ультраправою партією Альтернатива для Німеччини (АдН). На засіданні Християнсько-соціальної спілки (ХСС), яка є політичним союзником її Християнсько-демократичного союзу (ХДС), глава німецького уряду дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від курсу на ізоляцію цієї політичної сили. Про це повідомляє Reuters.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Заява прозвучала на тлі дискусій усередині політичного табору консерваторів. Останнім часом деякі представники партії Мерця закликали досліджувати можливості співпраці з АдН. Такі пропозиції поставили питання про те, наскільки стійким залишається принципова відмова від взаємодії з ультраправими.

Проте канцлер публічно окреслив жорстку позицію. За його словами, підтримка цієї політичної сили несумісна з належністю до консервативного політичного об'єднання, яке він представляє.

"Той, хто вважає, що має голосувати за цих людей, не має місця у нашому Союзі. Їм немає місця серед нас", — заявив Мерц.

Таким чином, глава уряду підтвердив намір зберігати політичний бар'єр між власним союзом та "Альтернативою для Німеччини". Його слова адресовані не лише прихильникам АдН, а й представникам консервативного табору, які припускають можливість перегляду колишнього підходу.

Питання взаємодії з ультраправими залишається чутливим для німецької політики: будь-які спроби налагодити співпрацю можуть викликати серйозні розбіжності всередині партій і поставити під сумнів політичні принципи, що діють.

Позиція Мерця свідчить про те, що принаймні на публічному рівні він не готовий йти на поступки прихильникам зближення з АДН. При цьому розвиток дискусії залежатиме від того, чи вдасться керівництву консерваторів зберегти єдність на тлі внутрішніх закликів змінити стратегію.

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