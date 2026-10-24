Німеччина змінюється: Мерц відповів, чи він готовий на співпрацю з ультраправою "АдН"

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Кравцев Сергей
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову виступив проти будь-якого зближення з ультраправою партією Альтернатива для Німеччини (АдН). На засіданні Християнсько-соціальної спілки (ХСС), яка є політичним союзником її Християнсько-демократичного союзу (ХДС), глава німецького уряду дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від курсу на ізоляцію цієї політичної сили. Про це повідомляє Reuters.
Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел
Заява прозвучала на тлі дискусій усередині політичного табору консерваторів. Останнім часом деякі представники партії Мерця закликали досліджувати можливості співпраці з АдН. Такі пропозиції поставили питання про те, наскільки стійким залишається принципова відмова від взаємодії з ультраправими.
Проте канцлер публічно окреслив жорстку позицію. За його словами, підтримка цієї політичної сили несумісна з належністю до консервативного політичного об'єднання, яке він представляє.
Таким чином, глава уряду підтвердив намір зберігати політичний бар'єр між власним союзом та "Альтернативою для Німеччини". Його слова адресовані не лише прихильникам АдН, а й представникам консервативного табору, які припускають можливість перегляду колишнього підходу.
Питання взаємодії з ультраправими залишається чутливим для німецької політики: будь-які спроби налагодити співпрацю можуть викликати серйозні розбіжності всередині партій і поставити під сумнів політичні принципи, що діють.
Позиція Мерця свідчить про те, що принаймні на публічному рівні він не готовий йти на поступки прихильникам зближення з АДН. При цьому розвиток дискусії залежатиме від того, чи вдасться керівництву консерваторів зберегти єдність на тлі внутрішніх закликів змінити стратегію.
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