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Німеччину лихоманить: з яким закликом до Мерца звернулася лідерка АдН після перемоги на виборах

Тіно Хрупалла назвав результати ХДС «катастрофою», тоді як його партія вперше перемогла на виборах у Мекленбурзі - Передній Померанії

21 вересня 2026, 13:32
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Кравцев Сергей

Співголова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла закликав канцлера Фрідріха Мерца піти у відставку після результатів земельних виборів у Мекленбурзі – Передній Померанії. За його словами, провал Християнсько-демократичного союзу свідчить про необхідність політичних змін у Німеччині.

Німеччину лихоманить: з яким закликом до Мерца звернулася лідерка АдН після перемоги на виборах

Тіно Хрупалла. Фото: з відкритих джерел

"Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні та тут, у Мекленбурзі — Передній Померанії, і подасть у відставку", — заявив Хрупалла в інтерв’ю DW.

Вибори 20 вересня стали серйозним ударом для партії Мерца. ХДС отримав лише 4,9% голосів і вперше в історії не подолав п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до ландтагу цієї федеральної землі. Натомість перше місце посіла АдН із результатом 38,2%. Соціал-демократична партія Німеччини набрала 35,5%.

Хрупалла заявив, що зростання підтримки АдН, на його думку, пов’язане з бажанням громадян змінити політичний курс країни. Він також висловив упевненість, що його партія з часом може увійти до уряду.

"Ми готові. Ми хочемо змін", — сказав політик, додавши, що АдН має намір домагатися фундаментальної перебудови державної політики.

Втім, результати земельних виборів самі по собі не означають зміни федерального уряду. Фрідріх Мерц після оголошення результатів заявив, що не планує залишати посаду канцлера та має намір продовжувати свій політичний курс.

Таким чином, вибори продемонстрували різке розходження між результатами правлячого ХДС та АдН на рівні окремої федеральної землі, але питання про майбутнє Мерца на посаді канцлера залишається відкритим лише в площині політичних дискусій, а не формальної процедури його відставки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – партія Мерца зазнала нищівної поразки на виборах: важлива заява канцлера.




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Джерело: https://www.dw.com/uk/lider-adn-merc-mae-piti-u-vidstavku-mi-hocemo-perevernuti-krainu-z-golovi-na-nogi/a-79350250
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