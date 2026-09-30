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Німецька партія "подруги Путіна" змінює свою назву з 1 жовтня: як називатиметься

Партія Сари Вагенкнехт BSW з 1 жовтня змінює назву. Ім’я політикині зникне, але абревіатура BSW залишиться.

30 вересня 2026, 22:22
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Slava Kot

Німецька партія BSW, заснована Сарою Вагенкнехт, офіційно змінює назву. Від 1 жовтня 2026 року з її назви зникне ім’я політикині, однак абревіатура BSW залишиться незмінною.

Німецька партія "подруги Путіна" змінює свою назву з 1 жовтня: як називатиметься

Сара Вагенкнехт. Фото з відкритих джерел

Нова повна назва партії українською звучить як "Альянс за соціальну справедливість та економічну розсудливість". Відповідне рішення партійний з’їзд ухвалив раніше, а його набуття чинності відклали до жовтня. Офіційні матеріали BSW підтверджують, що нова назва почне використовуватися саме з 1 жовтня.

Чому партія відмовилася від імені Вагенкнехт

Після заснування у 2024 році партія називалася "Альянс Сари Вагенкнехт". Саме ім’я засновниці мало зробити нову політичну силу впізнаваною на тлі інших партій Німеччини. Генеральний секретар BSW Олівер Рунерт пояснював, що використання імені Вагенкнехт від початку розглядалося як тимчасове рішення. За його словами, популярність засновниці допомогла сформувати впізнаваність партії, а згодом абревіатура BSW стала самостійним брендом.

У самій же партії "подруги Путіна" порівняли перейменування з відомим ребрендингом шоколадного батончика Raider, який свого часу отримав назву Twix.

"Люди старшого віку пам’ятають: Raider тепер називається Twix. В іншому нічого не змінюється. З BSW ситуація досить схожа", – йдеться в заяві BSW.

Сара Вагенкнехт заснувала BSW після тривалого періоду роботи в "Лівій партії", де була депутаткою Бундестагу та очолювала парламентську фракцію. У листопаді 2025 року політикиня оголосила про відхід із посади лідерки створеної нею партії. Однак вона продовжила залишатися важливою фігурою BSW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сара Вагенкнехт запропонувала "план миру", який потішить Путіна.



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