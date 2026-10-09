Нові рейтинги прояснили ситуацію: чи справді невдовзі в Німеччині зміниться влада

Політичні позиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжують слабшати. Згідно з новим опитуванням інституту Ipsos, проведеним на замовлення Der Spiegel, блок ХДС/ХСС отримав лише 20% підтримки. Це найнижчий показник партійного об’єднання за весь час спостережень Ipsos, які ведуться з 2016 року.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Натомість лідерство зміцнює ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD). За місяць її рейтинг зріс на один відсотковий пункт і сягнув 28%. Таким чином, розрив між нею та консерваторами Мерца збільшився до восьми пунктів.

Як зазначають автори дослідження, з березня цього року ХДС/ХСС не вдавалося повернути втрачені позиції. Така динаміка свідчить про серйозні виклики для політичної сили, яка очолює федеральний уряд.

Третє місце посідають "Зелені" з 15% — їхній результат не змінився. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) додала один пункт і тепер має 13%. "Ліві", навпаки, втратили один пункт, опустившись до 12% і п’ятого місця.

Вільна демократична партія набирає 4%, а Альянс за соціальну справедливість, раніше відомий як BSW, — 3%. За такого результату обидві політичні сили не подолали б п’ятивідсотковий бар’єр для проходження до Бундестагу.

Опитування проводили онлайн із 30 вересня до 4 жовтня серед приблизно 2002 жителів Німеччини. Інше дослідження, проведене інститутом INSA, раніше зафіксувало для AfD підтримку на рівні 30%.

Окремо повідомлялося, що більшість опитаних німців негативно оцінюють роботу Мерца на посаді канцлера, а 58% підтримали б його відставку. Водночас партійні рейтинги та оцінка діяльності уряду є різними показниками й самі по собі не визначають результатів майбутніх виборів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи повинен Мерц піти у відставку: німці змінили свою думку.



