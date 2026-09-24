«Новий рівень ескалації»: Німеччина висунула Росії жорстке звинувачення

Гібридні атаки Росії проти європейських держав, які підтримують Україну, вийшли на новий рівень. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє dpa.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами глави німецького МЗС, Москва розширює інструменти тиску на країни, які виступають на підтримку України та міжнародного права. Як один із прикладів Вадефуль навів інцидент в аеропорту Лейпцига, який стався на початку серпня.

Міністр заявив, що Росія нібито намагалася організувати атаку на два українські вантажні літаки з використанням безпілотника з вибухівкою. За його словами, цей епізод не можна розглядати як поодинокий випадок.

"Це не одиничний приклад безрозсудної та небезпечної ескалації з боку Росії в Європі", — заявив Вадефуль.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства також пов'язав дії Росії із ширшими наслідками для світової продовольчої безпеки. За його словами, атаки на українські порти перешкоджають експорту зерна, що впливає не лише на Україну, а й на постачання продовольства до інших країн.

Вадефуль закликав припинити подальший розвиток "спіралі руйнування та насильства" і знову виступив за повне та негайне припинення вогню. Ще одним необхідним кроком він назвав обмін військовополоненими.

При цьому міністр наголосив, що переговорний процес має ґрунтуватися на міжнародному праві. За його словами, Україна та європейські держави готові брати участь у пошуку мирного рішення.

"Нам потрібне повернення до переговорів у добрій волі", — заявив Вадефуль, наголосивши на необхідності досягнення всеосяжного та тривалого світу.

Заяви німецького міністра прозвучали на тлі дискусій про можливі формати припинення вогню та дипломатичного врегулювання війни. У Берліні продовжують розглядати гібридні загрози як ширший виклик європейській безпеці.

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