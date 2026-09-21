Партія Мерца зазнала нищівної поразки на виборах: важлива заява канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не має наміру відмовлятися від проведення реформ після невдалого результату його Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на виборах у Мекленбурзі – Передній Померанії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед", — заявив Мерц, коментуючи підсумки голосування.

За його словами, Німеччина здатна проводити масштабні перетворення, а успішні реформи мають не лише покращити життя громадян, а й змінити сприйняття країни всередині та за її межами.

При цьому результат ХДС на виборах у Мекленбурзі – на Передній Померанії канцлер назвав "катастрофою". Партія отримала лише 4,9% голосів та не подолала встановлений п'ятивідсотковий бар'єр. Це стало найгіршим результатом ХДС на виборах до земельного парламенту за всю післявоєнну історію Німеччини.

Перше місце в регіоні посіла "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка отримала 38,2% голосів. Соціал-демократи набрали 35,5%.

Ще одним випробуванням для ХДС стали вибори у Берліні. За попередніми результатами, партія отримала близько 18,8% голосів і поступилася "Лівим", які набрали 25,7%. ХДС керує столицею з 2023 року.

Підсумки голосування стали частиною серії виборів у східних землях Німеччини, де AfD останніми роками помітно посилила позиції. Партія активно використовує теми міграції, економічних проблем та регіональних відмінностей у передвиборній кампанії.

На цьому тлі Мерц дав зрозуміти, що має намір зосередитися на федеральному порядку й продовженні реформ. При цьому результати земельних виборів посилюють увагу до політичного становища канцлера і перспектив його партії на тлі конкуренції, що росте, на сході країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерцю загрожує відставка: що почало відбуватися у Німеччині.



