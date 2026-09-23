Після гучного провалу Мерца у Німеччині заговорили про розкол: що відбувається в партії канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав підтримку парламентської фракції ХДС/ХСС після невдалого результату партії на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. Про це повідомляє Tagesschau.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

На засіданні фракції 22 вересня представники блоку публічно відкинули можливість внутрішньопартійного розколу та закликали зберегти єдність.

Заступник голови фракції Матіас Міддельберг заявив, що політична криза всередині блоку може мати наслідки не лише для уряду, а й для країни. За його словами, правляча коаліція і парламентська більшість мають можливість довести здатність діяти злагоджено.

Підтримка Мерця пролунала після серйозної невдачі ХДС на регіональних виборах. У Мекленбурзі-Передній Померанії партія вперше не подолала п'ятивідсотковий бар'єр і не одержала місць у земельному парламенті. За даними ARD, ХДС набрав 4,9%, тоді як перше місце посіла АдН із 38,3%, а СДПН отримала 35,4%.

Після виборів у партії посилилися дискусії щодо подальшого політичного курсу. При цьому відкритої вимоги про відставку Мерця з боку фракції не було. Керівник фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай заявив, що канцлер зберігає підтримку депутатів, хоча потреба в обговоренні підсумків виборів залишається значною.

Сам Мерц має намір продовжувати заплановані перетворення. Серед пріоритетів – зміни у пенсійній системі та сфері догляду за літніми людьми.

Проте частина реформ залишається предметом розбіжностей між ХДС/ХСС та коаліційними соціал-демократами. Усередині самої партії також звучать заклики переглянути політичний курс після серії невдалих регіональних виборів.

Таким чином, після виборної поразки фракція публічно продемонструвала підтримку канцлера, проте внутрішньопартійна дискусія щодо спрямування уряду та подальшої стратегії ХДС триває.

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