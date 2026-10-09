logo_ukra

BTC/USD

82555

ETH/USD

2501.79

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Скандал навколо екс-глави розвідки Німеччини: кому він злив важливі секрети
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо екс-глави розвідки Німеччини: кому він злив важливі секрети

Розслідування про можливу державну зраду отримало новий поворот: за даними Der Spiegel, колишній керівник BND міг передавати конфіденційні відомості китайському військовому експерту

9 жовтня 2026, 11:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ханнінг, який опинився в центрі розслідування про можливе шпигунство, передавав таємну інформацію не тільки представникам однієї іноземної розвідки. Як повідомляє Der Spiegel, слідчі перевіряють його можливі контакти із високопоставленим китайським військовим чиновником.

Скандал навколо екс-глави розвідки Німеччини: кому він злив важливі секрети

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, йдеться про Ван Цзяньчжен — генерал-майора китайської армії у відставці, який понад два десятиліття працював військовим дипломатом у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Зараз він вважається одним із фахівців Пекіна з Німеччини та співпрацює з Китайським інститутом міжнародних стратегічних досліджень, пов'язаним з китайськими збройними силами.

Як стверджує Der Spiegel, Ханнінг та Ван могли зустрічатися на конференціях та спільно працювати в консультативній раді німецько-китайського екологічного проекту в Ціндао. Видання повідомляє про можливу передачу китайському співрозмовнику конфіденційної політичної інформації, частково засновану на матеріалах розвідувального відомства.

Окрема лінія розслідування стосується документів, які Ханнінг, ймовірно, отримав у 2010-2012 роках через свого колишнього керівника апарату Манфреда Данкесрайтера. За версією слідства, йдеться майже про дві тисячі внутрішніх документів. Частина матеріалів могла використовуватися для підготовки аналітичного звіту для представника іноземної розвідки, яку ЗМІ пов'язують з Азербайджаном.

Генеральна прокуратура Німеччини розслідує можливі злочини, пов'язані зі шпигунством, розголошенням державної таємниці та державною зрадою. Манфреду Д. також висунуто звинувачення у передбачуваному пособництві шпигунства та спробі державної зради.

При цьому відомості про контакти з китайським військовим експертом поки що залишаються журналістськими повідомленнями, а не встановленими судом фактами. Розслідування має встановити, яку саме інформацію могли передавати іноземним представникам і чи було завдано шкоди безпеці Німеччини.

Читайте на порталі "Коментарі" — Кремль звинуватив Зеленського у зриві світу: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.spiegel.de/international/germany/exploited-state-secrets-for-profit-german-intelligence-rocked-by-espionage-arrest-of-former-chief-a-06a62002-0fc7-4bc0-b7c7-5e6e9c829d0f
Теги:

Новини

Всі новини