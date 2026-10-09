Скандал навколо екс-глави розвідки Німеччини: кому він злив важливі секрети

Колишній глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ханнінг, який опинився в центрі розслідування про можливе шпигунство, передавав таємну інформацію не тільки представникам однієї іноземної розвідки. Як повідомляє Der Spiegel, слідчі перевіряють його можливі контакти із високопоставленим китайським військовим чиновником.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, йдеться про Ван Цзяньчжен — генерал-майора китайської армії у відставці, який понад два десятиліття працював військовим дипломатом у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Зараз він вважається одним із фахівців Пекіна з Німеччини та співпрацює з Китайським інститутом міжнародних стратегічних досліджень, пов'язаним з китайськими збройними силами.

Як стверджує Der Spiegel, Ханнінг та Ван могли зустрічатися на конференціях та спільно працювати в консультативній раді німецько-китайського екологічного проекту в Ціндао. Видання повідомляє про можливу передачу китайському співрозмовнику конфіденційної політичної інформації, частково засновану на матеріалах розвідувального відомства.

Окрема лінія розслідування стосується документів, які Ханнінг, ймовірно, отримав у 2010-2012 роках через свого колишнього керівника апарату Манфреда Данкесрайтера. За версією слідства, йдеться майже про дві тисячі внутрішніх документів. Частина матеріалів могла використовуватися для підготовки аналітичного звіту для представника іноземної розвідки, яку ЗМІ пов'язують з Азербайджаном.

Генеральна прокуратура Німеччини розслідує можливі злочини, пов'язані зі шпигунством, розголошенням державної таємниці та державною зрадою. Манфреду Д. також висунуто звинувачення у передбачуваному пособництві шпигунства та спробі державної зради.

При цьому відомості про контакти з китайським військовим експертом поки що залишаються журналістськими повідомленнями, а не встановленими судом фактами. Розслідування має встановити, яку саме інформацію могли передавати іноземним представникам і чи було завдано шкоди безпеці Німеччини.

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