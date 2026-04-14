"Став новим Шольцом": Мерцу висунули жорсткі звинувачення через допомогу Україні

У німецькому парламенті пролунала критика на адресу канцлера Фрідріха Мерца через його небажання погодити передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Представники партії Союз 90/Зелені вважають таку позицію недостатньо рішучою і такою, що не відповідає сучасним викликам безпеки.

Фото: з відкритих джерел

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини "зелені" закликали уряд активізувати військову допомогу Україні, зокрема розглянути можливість передачі високоточної далекобійної зброї. Заступниця голови парламентської фракції Агнешка Брюггер наголосила, що питання постачання ракет Taurus давно потребує позитивного рішення. Вона підкреслила, що аргументи проти цього кроку виглядають дедалі менш переконливими.

Брюггер також провела паралелі з позицією колишнього канцлера Олафа Шольца, який раніше також відмовлявся передавати ці ракети Україні. На її думку, нинішня міжнародна ситуація лише підсилює необхідність такого рішення. Зокрема, вона згадала політичні чинники, пов’язані з Дональдом Трампом, а також атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Депутатка наголосила, що Україна сьогодні виступає не просто як сторона, яка потребує допомоги, а як ключовий фактор європейської безпеки, стримуючи російську агресію. Вона також закликала німецький уряд переймати український досвід ведення війни, адже, за її словами, багато європейських країн могли б навчитися рішучості та ефективності Києва.

Водночас критиці піддалося й те, що уряд Німеччини, попри попередні заяви, досі не використовує всі можливості для підтримки України. На думку представників "зелених", така обережність виглядає безвідповідальною в умовах триваючої війни.

Раніше, у березні, Мерц заявляв, що не вважає передачу ракет Taurus необхідною, аргументуючи це розвитком військових технологій України. Він також пояснював, що під час виборчої кампанії допускав можливість передачі цих ракет, оскільки вважав, що Німеччина має достатній запас для цього.

