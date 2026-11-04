Трамп жорстко відіграється за приниження на виборах у США: на Заході ошелешили заявою

Президент США Дональд Трамп опинився в ситуації політичного тиску після результатів проміжних виборів, на яких його партія зазнала поразки. На цьому тлі від американського лідера можна очікувати непередбачуваних кроків. Таку оцінку наводить британський телеканал Sky News, наголошуючи, що, попри внутрішньополітичні проблеми, Трамп і надалі має значний вплив на міжнародну політику та може використовувати його у власних інтересах.

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Як зазначає видання, зміни в Конгресі створять для президента США додаткові труднощі всередині країни. Йдеться про можливі розслідування, бюджетні обмеження та політичне протистояння. Водночас ці обставини можуть підштовхнути Трампа до активніших і ризикованіших дій на міжнародній арені, де його можливості залишаються ширшими.

"Обмежений і переслідуваний усередині країни, за кордоном він і надалі матиме свободу для маневрів та демонстрації сили. Цього разу йому більше не потрібно перейматися майбутніми виборами, адже боротися вже фактично немає за що", – пише Sky News.

Журналісти нагадують, що за два роки президентства Трамп суттєво змінив міжнародний порядок денний. Зокрема, видання згадує його політику щодо Росії, війну в Ірані та масштабну політичну кризу у США. За ці рішення Республіканська партія, на думку авторів матеріалу, зрештою заплатила політичну ціну.

Серед можливих сценаріїв Sky News називає нові спроби укласти міжнародні мирні угоди та організувати зустрічі з авторитарними лідерами, зокрема Кім Чен Ином, Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном. Водночас не виключається подальше загострення протистояння з Іраном або виникнення нових міжнародних конфліктів.

"Трамп намагатиметься зробити все можливе, щоб сформувати власну політичну спадщину. Ніхто не знає, на які ще авантюри можна підштовхнути цього розгніваного президента. Його політичні противники в Конгресі спробують обмежити його дії, але у самого Трампа можуть бути зовсім інші плани", – підсумовує Sky News.

Портал "Коментарі" вже писав, що результати проміжних виборів у США можуть вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні, однак не варто очікувати, що зміна балансу сил у Конгресі автоматично призведе до перегляду американської політики щодо України.