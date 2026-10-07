У Берліні назвали нові можливі цілі Путіна: які країни першими можуть повторити долю України

Росія може мати подальші плани, які не обмежуються війною проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, попередивши, що потенційно може йтися про Грузію, Молдову та країни Балтії. Його слова наводить ZDF.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

На думку німецького міністра, Берлін має враховувати можливість того, що російське керівництво прагне відновити вплив на теренах, які раніше входили до складу Радянського Союзу. Вадефуль послався на неодноразову заяву Володимира Путіна про розпад СРСР як найбільшу катастрофу XX століття.

"Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити", — заявив глава німецького МЗС.

Серед держав, які можуть опинитися у зоні таких амбіцій, він назвав Україну, Грузію, Молдову, а також Естонію, Латвію та Литву. Останні три країни сьогодні є членами ЄС і НАТО, тому потенційний конфлікт із ними безпосередньо торкнувся б союзників Німеччини.

Вадефуль окремо наголосив на зобов'язаннях Німеччини в рамках Північноатлантичного альянсу. За його словами, Берлін повинен розглядати напад на Польщу або одну з країн Балтії як ситуацію, яка торкається Німеччини. Для цього необхідно офіційно встановити факт порушення кордону, проте зобов'язання перед союзниками залишаються чинними.

Німецький міністр також заявив, що Росія вже веде проти Німеччини гібридні дії. Як приклади він згадав інциденти з безпілотниками та постійні кібератаки. За його словами, такі епізоди мають ворожий характер і потенційно можуть бути провісниками подальшої ескалації.

Водночас Вадефуль не заявив, що напад Росії на НАТО неминучий. Його слова відображають оцінку можливих довгострокових ризиків, які, на думку німецького уряду, необхідно враховувати при формуванні безпекової політики Європи.

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