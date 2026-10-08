У Німеччині назріває новий проросійський союз: чи справді допомога Україні припиниться

Партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та "Бюро Сари Вагенкнехт" (БСВ) готують першу спільну резолюцію у парламенті Саксонії-Ангальт щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє Spiegel.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Згідно з проектом документа, депутати пропонують визнати невдалою чинну політику санкцій проти Росії, а також постачання зброї та фінансову підтримку України. Автори ініціативи мають намір закликати уряд федеральної землі використати наявні можливості, у тому числі через Бундесрат, щоб виступити проти подальших постачань озброєнь Києву.

Крім того, резолюція містить заклик до відновлення економічних відносин з Москвою. Основним шляхом до завершення війни автори документа називають негайне припинення вогню та проведення мирних переговорів із Росією.

Представник АдН Ульріх Зігмунд заявив, що німецьким політикам необхідно використовувати тиск на федеральний уряд, щоб домагатися припинення війни та спрямовувати бюджетні кошти на внутрішні потреби Німеччини, а не на озброєння України.

При цьому в БСВ наголошують: спільна ініціатива щодо України не означає політичного зближення двох партій з усіх інших питань. Заступник голови парламентської групи БСВ Клаудія Віттіг окремо заявила, що це не означає автоматичної підтримки інших позицій АдН.

Практичні можливості земельного парламенту щодо зовнішньої політики обмежені, оскільки ключові рішення приймаються на федеральному рівні та в структурах Євросоюзу. Тому майбутня резолюція матиме насамперед політичне та символічне значення.

Для обговорення ініціативи у Магдебурзі планується спеціальне засідання земельного парламенту. За даними Spiegel, вона може відбутися 14 жовтня.

На тлі дискусії у Німеччині щодо впливу Росії на внутрішню політику країни ініціатива двох партій може стати помітним епізодом політичної боротьби навколо подальшої підтримки України.

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