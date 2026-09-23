У Німеччині паніка через підготовку до війни з РФ: хто може зливати інформацію Москві

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина підготувала масштабний сценарій дій у разі нового російського нападу у Східній Європі. Як пише The New York Times, документ, відомий під неофіційною назвою "Oplan", налічує близько 1000 сторінок та містить інструкції для німецьких військових та державних структур.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Доступ до плану має обмежене коло чиновників, серед яких керівники 16 федеральних земель Німеччини. Тепер у Берліні розглядають можливість додатково скоротити кількість осіб, які мають доступ до документа.

Причина – політична ситуація у східній Німеччині. За даними видання, влада побоюється, що секретні відомості можуть опинитися в розпорядженні "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка підтримує тісніші стосунки з Москвою. Партія нещодавно здобула перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт і намагається сформувати там коаліційний уряд.

За словами трьох високопосадовців, військове керівництво побоюється можливої передачі конфіденційної інформації російській стороні у разі посилення позицій АдН.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що відомство оцінює, які відомості, пов'язані з безпекою, потребують додаткового захисту. При цьому конкретні деталі обговорень відмовилися розкривати.

У самій АДН відкидають подібні підозри. Представник партії Йорк Герман заявив, що було б недемократично обмежувати доступ до розвідувальної інформації на підставі, за його словами, голослівних звинувачень.

Суперечка зачіпає і влаштування самої Німеччини. Федеральна система країни передбачає значні повноваження земель, включаючи власні розвідувальні структури. Вони отримують інформацію від федеральних органів, що робить питання розмежування доступу особливо чутливим.

Міністр оборони Борис Пісторіус раніше прямо заявляв, що не має наміру передавати військову розвідувальну інформацію уряду, який би очолила АдН, посилаючись на її відносини з Володимиром Путіним.

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