logo_ukra

BTC/USD

79882

ETH/USD

2313.26

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина У Німеччині посилюють підготовку до війни з Росією: кому віддали важливий наказ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Німеччині посилюють підготовку до війни з Росією: кому віддали важливий наказ

Бійців спецназу ФРН готують до тривалих операцій у польових умовах, дій у екстремальний мороз та протидії танкам, безпілотникам та радіоелектронній боротьбі

27 жовтня 2026, 07:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Командування сил спеціального призначення Німеччини (KSK) розбудовує підготовку військовослужбовців з урахуванням можливого військового протистояння з Росією. Про це повідомляє Bild із посиланням на командира підрозділу, бригадного генерала Андреаса Кюне.

У Німеччині посилюють підготовку до війни з Росією: кому віддали важливий наказ

Спецназ Німеччини. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, раніше операції спецназу, як правило, планувалися приблизно на три дні, після чого бійці поверталися на базу. Тепер підготовка передбачає більш тривале перебування у польових умовах та виконання завдань у складній бойовій обстановці.

Кюне також розповів, що німецькі військовослужбовці демонстрували свої можливості під час навчань у країнах Балтії. За його твердженням, ці маневри мають показати Москві, що можливий напад на НАТО спричинить для Росії серйозні втрати.

"Путін знає нашу бойову міць", — заявив командир KSK.

Особлива увага в підготовці приділяється діям проти противника, що має в своєму розпорядженні танки, артилерію, безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, бійці тренуються діяти за умов екстремально низьких температур та відпрацьовують завдання, актуальні для східного флангу НАТО.

Кюне підкреслив, що у разі війни з Росією німецький спецназ має розпочати виконання завдань раніше за основні сили Бундесверу. За планами командування, підрозділи KSK можуть розпочати операції ще до вступу в бій 45-ї танкової бригади Німеччини, розміщеної в Литві.

Такий підхід передбачає використання спеціальних підрозділів на ранньому етапі можливого конфлікту, коли потрібно виконувати окремі завдання до розгортання основних військ.

Укомплектованість KSK становить близько 70-80%. Відбір залишається дуже суворим: успішно проходять його лише трохи більше 15% кандидатів.

Зміни в підготовці відображають зростаючу увагу Німеччини до оборони східного флангу НАТО та необхідності готувати війська до тривалих операцій проти технічно оснащеного супротивника. При цьому йдеться про підготовку до можливого сценарію, а не підтвердження неминучості прямого зіткнення з Росією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина вперше готується закупити українські ракети для Бундесверу: деталі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/putin-kennt-unsere-schlagkraft-bild-beim-ksk-6ad1eb4751e5094f7a56e677
Теги:

Новини

Всі новини