У Німеччині посилюють підготовку до війни з Росією: кому віддали важливий наказ

Командування сил спеціального призначення Німеччини (KSK) розбудовує підготовку військовослужбовців з урахуванням можливого військового протистояння з Росією. Про це повідомляє Bild із посиланням на командира підрозділу, бригадного генерала Андреаса Кюне.

Спецназ Німеччини. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, раніше операції спецназу, як правило, планувалися приблизно на три дні, після чого бійці поверталися на базу. Тепер підготовка передбачає більш тривале перебування у польових умовах та виконання завдань у складній бойовій обстановці.

Кюне також розповів, що німецькі військовослужбовці демонстрували свої можливості під час навчань у країнах Балтії. За його твердженням, ці маневри мають показати Москві, що можливий напад на НАТО спричинить для Росії серйозні втрати.

"Путін знає нашу бойову міць", — заявив командир KSK.

Особлива увага в підготовці приділяється діям проти противника, що має в своєму розпорядженні танки, артилерію, безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, бійці тренуються діяти за умов екстремально низьких температур та відпрацьовують завдання, актуальні для східного флангу НАТО.

Кюне підкреслив, що у разі війни з Росією німецький спецназ має розпочати виконання завдань раніше за основні сили Бундесверу. За планами командування, підрозділи KSK можуть розпочати операції ще до вступу в бій 45-ї танкової бригади Німеччини, розміщеної в Литві.

Такий підхід передбачає використання спеціальних підрозділів на ранньому етапі можливого конфлікту, коли потрібно виконувати окремі завдання до розгортання основних військ.

Укомплектованість KSK становить близько 70-80%. Відбір залишається дуже суворим: успішно проходять його лише трохи більше 15% кандидатів.

Зміни в підготовці відображають зростаючу увагу Німеччини до оборони східного флангу НАТО та необхідності готувати війська до тривалих операцій проти технічно оснащеного супротивника. При цьому йдеться про підготовку до можливого сценарію, а не підтвердження неминучості прямого зіткнення з Росією.

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