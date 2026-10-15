У Німеччині виставили жорстку вимогу щодо України: чому це може стати катастрофою для Києва

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Анхальт 14 жовтня схвалив резолюцію із закликом переглянути політику Німеччини щодо війни Росії проти України. Документ передбачає припинення військової допомоги Києву, скасування антиросійських санкцій та перехід до мирних переговорів. Про це повідомляється на офіційному сайті земельного парламенту.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Ініціаторами резолюції під назвою "Мирні переговори замість розширення війни в Україні" виступили ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та лівопопулістська "Союз соціальної справедливості та економічного здорового глузду" (BSW).

Автори документа наполягають на негайному скасуванні економічних обмежень проти Росії та припиненні фінансової підтримки України, якщо не йдеться про гуманітарну допомогу. Вони також вимагають зупинити постачання озброєнь, стверджуючи, що військова підтримка нібито затягує конфлікт та підвищує ризик ескалації.

У резолюції пропонується зробити ставку на дипломатичні зусилля та нормалізацію відносин між Берліном та Москвою. Ще одна вимога – домагатися нейтрального статусу України у рамках можливого довгострокового мирного врегулювання.

Земельній владі запропонували використати політичні механізми для просування цих ініціатив, у тому числі винести відповідні пропозиції на рівень Бундесрату – органу представництва федеральних земель Німеччини.

При цьому рішення не означає автоматичної зміни зовнішньої політики усієї країни: земельна резолюція сама по собі не скасовує санкції ЄС та не припиняє федеральної військової допомоги Україні.

Документ виявив політичний розкол усередині регіону. АдН та BSW підтримали ініціативу, тоді як представники Християнсько-демократичного союзу, Соціал-демократичної партії, "Зелених" та Лівої партії проголосували проти.

Таким чином, вимога змінити курс щодо Москви отримала підтримку на регіональному рівні, але залишається предметом гострих розбіжностей у німецькій політиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал навколо екс-глави розвідки Німеччини: кому він злив важливі секрети.



