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У Німеччині жорстко відповіли прихильникам зближення з Росією: чого точно не буде

Борис Руге заявив, що багаторічні спроби побудувати партнерство з Москвою провалилися, а енергетична залежність не змогла запобігти війні

24 жовтня 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Німеччина не повинна повертатися до політики тісної співпраці з Росією та знову залежати від її енергетичних ресурсів. Таку позицію висловив посол ФРН в Україні Борис Рузі в інтерв'ю "ЄП", коментуючи заклики деяких європейських політиків поновити зв'язки з Москвою заради стабільності та миру.

У Німеччині жорстко відповіли прихильникам зближення з Росією: чого точно не буде

Борис Руге. Фото: із відкритих джерел

За словами дипломата, досвід Німеччини після 1991 року показав, наскільки помилковими виявилися сподівання на довгострокове партнерство із російською стороною. Берлін та інші європейські столиці докладали значних зусиль для розвитку конструктивних відносин, однак, як вважає Руга, Москва у результаті обрала конфронтацію та військову агресію.

Як приклад, посол назвав Раду Росія – НАТО, енергетичну співпрацю та інші механізми діалогу, які мали зміцнити взаємну довіру. Натомість Європа зіткнулася з війною, гібридними атаками, втручанням в інформаційний простір та політичні процеси.

Особливо серйозною помилкою Руга назвав ставку на енергетичну взаємозалежність. Раніше в Європі розраховували, що зацікавленість Росії на європейському ринку стане додатковим стимулом для збереження світу. Однак, за оцінкою дипломата, розрахунок не виправдався, оскільки російське керівництво переслідувало інші цілі.

Руга також розкритикував ідеї про відновлення колишніх економічних відносин з Москвою. На його думку, прихильники такого підходу забувають, що Європа вже протягом двох десятиліть намагалася вибудувати позитивну взаємодію із Росією, але в результаті зіткнулася із серйозним провалом.

Дипломат висловив сумнів, що більшість жителів Німеччини підтримають повернення до колишньої енергетичної моделі. Він також вважає малоймовірним, що у Західній Європі буде багато охочих знову поставити свої країни у залежність від російських постачань.

Таким чином, Берлін, за оцінкою Руге, має враховувати уроки минулого і не розраховувати, що економічні зв'язки самі по собі здатні гарантувати безпеку та мир у Європі.

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