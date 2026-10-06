У Німеччині змінюється влада: який важливий орган уперше очолив представник "АдН"

У Німеччині відбувся знаковий політичний прецедент: представник Альтернативи для Німеччини Тобіас Рауш вперше в історії партії очолив земельний парламент. На засіданні ландтагу Саксонії-Анхальт він отримав 48 голосів із 82 поданих.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Результат виявився примітним не лише через обрання. У фракції АдН у новому парламенті 39 місць, ще п'ять мандатів належать партії BSW, яка наперед заявила про підтримку кандидатури Рауша. Разом це дає 44 голоси. Таким чином обраний голова отримав ще чотири голоси від депутатів інших політичних сил.

За Рауша проголосували 48 депутатів, 29 виступили проти, ще п'ятеро утрималися. Голосування проходило таємно, тому встановити які саме депутати за межами АдН і BSW підтримали кандидата неможливо.

Новий голова ландтагу займає важливу парламентську посаду. Він керує засіданнями, очолює раду старійшин та представляє земельний парламент. Сам Рауш після обрання заявив про намір виконувати функції надпартійно та представляти весь парламент, а не окрему фракцію.

При цьому значення голосування виходить за межі кадрового рішення. АдН раніше здобула перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт, набравши 43,8% голосів, але не отримала абсолютної більшості. Наразі партія отримала першу в Німеччині посаду голови земельного парламенту.

Представники АдН вже розглядають подію як можливий сигнал перед наступним великим голосуванням. Лідер фракції Ульріх Зігмунд має намір претендувати на посаду прем'єр-міністра землі у грудні. Однак для формування уряду партії потрібно знайти партнерів та отримати необхідну підтримку у ландтазі.

Таким чином, обрання Рауша стало не тільки історичною подією для АдН, але й першим серйозним тестом на те, наскільки далеко може розширитися вплив партії в регіональній політиці Німеччини.

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