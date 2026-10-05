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У посольстві Німеччини відповіли, чи виїжджатимуть із Києва через погрози Росії

Німецьке посольство заявило про тривогу через заяви Москви, проте не має наміру залишати українську столицю

5 жовтня 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Німеччина не планує залишати Київ після заяв російської сторони, які були сприйняті як загроза дипломатам та іноземним громадянам, які перебувають в Україні. Про це заявило посольство Німеччини в Україні.

У посольстві Німеччини відповіли, чи виїжджатимуть із Києва через погрози Росії

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У дипломатичному представництві повідомили, що разом з іншими головами іноземних місій у Києві уважно ставляться до заяв російського Міністерства закордонних справ. У посольстві наголосили на необхідності дотримання Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права.

При цьому, німецька дипломатична місія дала зрозуміти, що продовжить роботу в українській столиці. "Ми залишаємось у Києві", — йдеться у заяві відомства.

Рішення особливо примітне на тлі російських ракетних і безпілотних атак, що тривають, по території України. Німеччина при цьому зберігає дипломатичну присутність, хоча робота її посольства у Києві здійснюється в обмеженому режимі.

Згідно з актуальною інформацією німецького МЗС, посольство Німеччини у Києві відновило роботу в обмеженому форматі. Консульські послуги надаються з обмеженнями, тоді як генеральне консульство у Донецьку, розташоване у Дніпрі, та офіс почесного консула у Харкові залишаються закритими.

Водночас німецька влада продовжує попереджати своїх громадян про ризики поїздок до України. У рекомендаціях МЗС Німеччини йдеться, що на території країни продовжуються бойові дії та ракетні атаки, а громадянам радять залишити Україну, якщо це можливо безпечним шляхом.

Таким чином, Берлін одночасно посилює попередження для власних громадян та зберігає дипломатичну присутність у Києві.

Для іноземних місій питання безпеки залишається особливо чутливим: робота дипломатів триває безпосередньо в місті, яке регулярно зазнає російських ударів. На цьому тлі заява Німеччини стала сигналом про намір продовжувати дипломатичну роботу, незважаючи на загрози, що зберігаються.

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Джерело: https://www.facebook.com/deutschebotschaftkyjiw/posts/pfbid03dDLFQTfXBu5qW8PJcx7WKvgpARFZGLa4DU4NZbXJJeocytTeHmihkwsqV4S7GFwl
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