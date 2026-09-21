«Запит на реванш»: чому німці відвертаються від центристів і голосують за радикалів

Вибори у Мекленбурзі – Передній Померанії стали продовженням тенденції після тріумфу АдН в Саксонії-Ангальт на початку вересня. Нинішні результати стали наслідком цілого валу проблем, які накопичувалися протягом останнього десятка років, починаючи з міграційної кризи та "зеленого повороту". Про це розповіла експерт Українського інституту політики Єва Декай.

Вибори у Німеччині. Фото: з відкритих джерел

При цьому експерт підкреслює, що політично Німеччина неоднорідна. На сході (у Мекленбурзі – Передній Померанії) переважає підтримка радикальної опозиції. На Заході країни, де проживає більшість населення й де вирішується доля федеральних виборів, позиції центристських партій залишаються стабільними.

"До успіху АдН (та в цілому зміцнення позицій правих не тільки у Німеччині) призвів провал поточної правоцентристської політики федерального уряду ХДС. АдН спираються на етнічний націоналізм, основою якого є так званий нативізм – захист корінного населення, авторитаризм та євроскептицизм. І це – яскраве маркування системних проблем, з якими не змогли впоратися центристи. Виборець ставить перед собою питання того, чому його податки ідуть на зелені реформи, підтримку іноземців, "чужу війну", у той час як рахунки продовжують збільшуватись. У німців зараз – масовий запит на антивоєнний, економічний та енергетичний прагматизм", – зазначила експерт.

За її словами, приблизно ті ж причини призвели й до історичного успіху "Лівих" у Берліні, котрі загалом сфокусувалися на соціальних проблемах, і в першу чергу – доступності житла. Адже керуюча там ХДС проблему вартості життя вирішити взагалі не змогла. Саме "Ліві" мають реальний шанс сформувати уряд, найімовірніше, залучивши до коаліції СДПН та "Зелених", які сукупно мають достатньо голосів для створення більшості.

"А от АдН буде складно. Наразі всі інші партії, незважаючи на їхню перемогу, відмовляються співпрацювати з ними і з високо ймовірністю залишать найбільшу фракцію за бортом формування уряду", – зазначила експерт.

При цьому Єва Декай уточнює, ці результати не свідчать про загальнонаціональну зміну політичних настроїв, а от про поглиблення суспільно-політичного розколу між консервативним Заходом, більш радикалізованим Сходом та соціально невдоволеною столицею – іще як.

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