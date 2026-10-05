Знову в обоймі Путіна: екс-канцлер ФРН отримав нову посаду у російському бізнесі

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову опинився у центрі політичного скандалу через свою діяльність у російському бізнесі. Екс-глава німецького уряду увійшла до наглядової ради "Гіперглобуса" — компанії, яка управляє мережею німецьких гіпермаркетів Globus у Росії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Герхард Шрьодер. Фото: із відкритих джерел

Нове призначення вже викликало різку реакцію у Німеччині. Депутат Бундестагу та експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав нову роботу Шредера "зрадою Європи та власної країни".

Політик також звернув увагу на нещодавню зустріч Шредера із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони потиснули один одному руки 28 вересня під час урочистостей з нагоди 75-річчя Федерального конституційного суду Карлсруе.

"Той, хто публічно і демонстративно тисне Шредеру руку, тим самим хоче показати свою позицію", — написав Кізеветтер у соцмережі X.

Не менш жорстко висловився політолог університету Кельні Томас Йегер. Він назвав нову діяльність колишнього канцлера лобістським замовленням у Росії.

Економіст Ян Шнелленбах також розкритикував Шредера, назвавши його поведінку "безсоромністю".

Дослідник Фонду науки та політики Яніс Клюге вважає, що призначення може мати практичну вигоду для російського бізнесу. За його оцінкою, присутність Шредера у структурі компанії здатна забезпечити їй додатковий захист від потенційних дій російської влади щодо активів.

"Шредер знову монетизує свій доступ до Путіна", — заявив Клюге.

Нова посада стала черговим епізодом у багаторічних зв'язках Шредера із російськими компаніями. Раніше він займав керівні позиції в "Роснафті" та компанії — операторі газопроводу "Північний потік". На цьому фоні його повернення до роботи в російському бізнесі знову викликало у Німеччині дискусію про межі допустимого для колишніх державних керівників.

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