Зустріч Шредера з Путіним поставила Німеччину на вуха: Мерц не стримав емоцій в своїй заяві

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко відреагував на зустріч колишнього глави уряду Герхарда Шредера з Володимиром Путіним. Особливе обурення викликало те, що політики не лише зустрілися, а й відзначили день народження Шредера. Про реакцію німецького уряду повідомляє ntv.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами заступника речника уряду Штеффена Маєра, Мерц "глибоко обурений" цим візитом. У Берліні наголосили, що відповідальність за війну проти України лежить на російському керівництві, а наслідками його рішень стають загибель і поранення людей, страждання цивільного населення та розділені родини.

На цьому тлі святкування разом із Путіним канцлер, за словами представника уряду, вважає "абсолютно аморальним".

Окремі запитання викликала й організація поїздки. Як повідомили у відповідних відомствах, Міністерство закордонних справ Німеччини, посольство країни в Україні та Федеральне міністерство внутрішніх справ не були заздалегідь поінформовані про візит.

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках. Після завершення політичної кар’єри він підтримував тісні контакти з російськими енергетичними компаніями, а його зв’язки з Москвою неодноразово ставали предметом критики в Німеччині, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інцидент знову загострив дискусію про межі допустимого для колишніх високопосадовців і про політичну відповідальність за контакти з російським керівництвом під час війни.

Водночас наразі публічно озвучена позиція Берліна стосується передусім політичної та моральної оцінки зустрічі. Інформації про офіційні санкції або інші конкретні заходи щодо Шредера в наведеному повідомленні немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін відзначив день народження з екс-канцлером у Москві: кого в Німеччині поспішили звинуватити у зраді.



