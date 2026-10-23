Дев'ять літрів води та запас їжі на три дні: з яким закликом Британія звернулася до своїх громадян

Уряд Великобританії запустив кампанію Be Ready, яка покликана підготувати населення до можливих надзвичайних ситуацій – від екстремальних погодних явищ до масштабних кібератак та загроз з боку інших держав. Про це повідомляє The Guardian.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими рекомендаціями, громадянам слід мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на три дні. Зокрема, пропонується розраховувати приблизно на три літри води за добу на людину лише для пиття. Таким чином, на одну людину потрібно не менше дев'яти літрів води, а для сім'ї запаси мають бути пропорційно більшими.

Окрім їжі та води, британцям рекомендують підготувати аптечку, ковдри, готівку, ліхтарик з батарейками та FM-радіо з ручним приводом. Такі предмети можуть стати в нагоді, якщо через аварію, стихійне лихо або кіберінцидент тимчасово припиняться електропостачання, зв'язок або робота банківських сервісів.

Міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг заявив, що загрози більше не можна вважати виключно гіпотетичними. За його словами, країні необхідно зміцнювати національну стійкість та готуватися до можливих дій ворожих держав, спрямованих проти повсякденної інфраструктури.

Особливу увагу влада приділяє потенційним загрозам з боку Росії та інших держав, які можуть використовувати кібератаки та інші способи впливу на критично важливі системи.

Компанія Be Ready відрізняється від колишніх загальних закликів готуватися до надзвичайних ситуацій конкретним переліком необхідних запасів. За даними The Guardian, уряд також планує поширювати рекомендації через соціальні мережі та радіо.

Такі заходи раніше обговорювалися і в інших європейських країнах, включаючи Францію, Ірландію та Нідерланди.

Влада наголошує на необхідності завчасної підготовки домогосподарств, щоб люди могли впоратися з першими днями кризи без негайної допомоги ззовні. Мова не про прогноз неминучої катастрофи, а про запобіжні заходи на випадок серйозних перебоїв у звичному житті.

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