Лондон прискорює військові поставки та посилює тиск на Росію: яку зброю терміново передає Києву

Великобританія оголосила про прискорення постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, призначених, зокрема, для боротьби з повітряними цілями. Упродовж найближчих чотирьох років Київ має отримати понад 5 тисяч таких боєприпасів. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Лондон також розширює військову підтримку України. На постачання ракет класу "повітря — земля" передбачено 45 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 10 мільйонів фунтів планують виділити прискореними темпами, щоб задовольнити найтерміновіші потреби української сторони у майбутній зимовий період.

У британському уряді наголосили, що ракети LMM вже продемонстрували ефективність проти реактивних безпілотників. Прискорення постачання має допомогти Україні зміцнити можливості протидії російським повітряним атакам.

Проте військова допомога – лише частина нового курсу Лондона. Великобританія також має намір рухатися до повної заборони морських перевезень російського зрідженого газу. Такий захід обмежить можливості Росії користуватися британськими судноплавними та страховими послугами, що мають значення для міжнародної торгівлі.

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою самої країни та Європи. За його словами, українські військові мають отримувати необхідні кошти для відбиття російських атак.

Глава британського уряду також доручив міністрам підготувати подальші кроки щодо санкцій, військової допомоги та фінансової підтримки Києва. Реалізувати ці заходи планується найближчими тижнями.

Крім того, Лондон закликав міжнародних партнерів активізувати тиск на Володимира Путіна, домагаючись дотримання оголошеного США енергетичного перемир'я.

Оголошення про нові поставки пролунало на тлі очікуваного візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії 14 жовтня. У Києві розраховують, що додаткові озброєння і посилення санкцій допоможуть зміцнити оборону країни в умовах російської агресії.

При цьому постачання понад 5 тисяч ракет розраховано на чотири роки, а конкретні терміни передачі кожної партії в опублікованому повідомленні не уточнюються.

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