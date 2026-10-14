logo_ukra

BTC/USD

83373

ETH/USD

2504.46

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Лондон прискорює військові поставки та посилює тиск на Росію: яку зброю терміново передає Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

Лондон прискорює військові поставки та посилює тиск на Росію: яку зброю терміново передає Києву

Британія терміново прискорює постачання ракет проти реактивних "Шахедів" для України

14 жовтня 2026, 11:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія оголосила про прискорення постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, призначених, зокрема, для боротьби з повітряними цілями. Упродовж найближчих чотирьох років Київ має отримати понад 5 тисяч таких боєприпасів. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

Лондон прискорює військові поставки та посилює тиск на Росію: яку зброю терміново передає Києву

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Лондон також розширює військову підтримку України. На постачання ракет класу "повітря — земля" передбачено 45 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 10 мільйонів фунтів планують виділити прискореними темпами, щоб задовольнити найтерміновіші потреби української сторони у майбутній зимовий період.

У британському уряді наголосили, що ракети LMM вже продемонстрували ефективність проти реактивних безпілотників. Прискорення постачання має допомогти Україні зміцнити можливості протидії російським повітряним атакам.

Проте військова допомога – лише частина нового курсу Лондона. Великобританія також має намір рухатися до повної заборони морських перевезень російського зрідженого газу. Такий захід обмежить можливості Росії користуватися британськими судноплавними та страховими послугами, що мають значення для міжнародної торгівлі.

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою самої країни та Європи. За його словами, українські військові мають отримувати необхідні кошти для відбиття російських атак.

Глава британського уряду також доручив міністрам підготувати подальші кроки щодо санкцій, військової допомоги та фінансової підтримки Києва. Реалізувати ці заходи планується найближчими тижнями.

Крім того, Лондон закликав міжнародних партнерів активізувати тиск на Володимира Путіна, домагаючись дотримання оголошеного США енергетичного перемир'я.

Оголошення про нові поставки пролунало на тлі очікуваного візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії 14 жовтня. У Києві розраховують, що додаткові озброєння і посилення санкцій допоможуть зміцнити оборону країни в умовах російської агресії.

При цьому постачання понад 5 тисяч ракет розраховано на чотири роки, а конкретні терміни передачі кожної партії в опублікованому повідомленні не уточнюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Starlink почав підводити українські дрони на фронті: військові розповіли, до чого це вже призвело.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини