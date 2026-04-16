Найближчий друг України панікує через неминучість війни з РФ: яке негайне рішення прийняте

Росія продовжує демонструвати різку риторику на адресу Європи, називаючи її "стратегічним тилом" України та фактично натякаючи на можливість ударів по об’єктах на європейській території. На тлі таких заяв експерти у Великій Британії почали аналізувати, які регіони країни можуть вважатися відносно безпечними у випадку масштабного збройного конфлікту. Про це повідомляє Express.

Зокрема, російське міністерство оборони оприлюднило перелік підприємств, які, за його версією, залучені до виробництва озброєння для України. У британських ЗМІ зазначається, що серед них є об’єкти, розташовані в Лондоні, Лестері та графстві Саффолк. У Москві це пояснюють тим, що низка європейських держав збільшує виробництво безпілотників і військової техніки для ЗСУ, що нібито призводить до ескалації конфлікту та перетворює Європу на "тилову базу" України.

Окремо російська сторона заявляє, що будь-які атаки проти її території можуть мати "непередбачувані наслідки". Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв наголосив, що оприлюднені списки підприємств слід розглядати як потенційні цілі, додавши, що подальші дії залежать від розвитку ситуації.

Паралельно російське оборонне відомство згадує також виробничі об’єкти в низці країн Європи та партнерських держав, серед яких Німеччина, Данія, Нідерланди, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Ізраїль і Туреччина.

На тлі подібної напруги британські медіа, зокрема Daily Express, фіксують підвищений інтерес до потенційно безпечних регіонів у разі глобального конфлікту. Експерти радять звертати увагу на території, які розташовані на значній відстані від великих міст, промислових центрів і військових об’єктів, оскільки вони теоретично можуть мати вищі шанси на відносну безпеку.

Серед таких локацій у Великій Британії називають низку прибережних і менш урбанізованих районів. Зокрема, йдеться про Корнуолл, Веймут, Фолкстон, Дувр, Маргейт, Клактон-он-Сі, Фелікстоу, Бриксворт, Байдфорд, Аберіствіт, Скенесс, острів Англсі, Барроу-ін-Фернесс, Ланкастер, Вітбі, Карлайл, Дамфріс, Бервік-апон-Твід та Інвернесс.

