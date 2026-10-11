Понад пів століття у в'язниці: Чарльз Бронсон отримав шанс на свободу - що може змінити його долю

73-річний Чарльз Бронсон, який провів за ґратами понад пів століття, отримав нову можливість домогтися звільнення. Його справу розгляне британська комісія з питань умовно-дострокового звільнення, і в разі позитивного рішення він потенційно зможе вийти на волю до Різдва 2026 року.

В'язниця Белмарш у Лондоні, де Чарльз Бронсон узяв у заручники двох іракських викрадачів літаків. Фото: Neil Clifton / Wikimedia Commons

Новий розгляд справи

За інформацією британських медіа, усне слухання заплановане на 2 і 3 листопада. Це вже дев'ята спроба Бронсона домогтися звільнення. Його адвокат Гурдіп Сінгх назвав перехід до повноцінного слухання важливим кроком, однак наголосив, що боротьба за свободу ще триває.

Під час розгляду комісія оцінить поведінку ув'язненого, висновки фахівців та ризики, які може становити його звільнення. Сам факт призначення слухання не означає, що Бронсона обов'язково випустять.

Чому він опинився за ґратами

Бронсон народився під ім'ям Майкл Гордон Пітерсон. У 1974 році його засудили до семи років ув'язнення за збройне пограбування. Однак через подальші насильницькі інциденти, напади та захоплення заручників він провів у в'язниці значно більше часу, ніж передбачав початковий вирок.

Одним із найсерйозніших епізодів стало захоплення заручника у в'язниці Галл у 1999 році. Після цього Бронсон отримав довічне ув'язнення. Значну частину років за ґратами він провів в умовах суворого режиму.

Чи побачить він родину

Бронсон сподівається переконати комісію, що змінився і готовий вести спокійне життя на волі. За словами його адвоката, він також хоче зустрітися зі своєю 95-річною матір'ю.

Однак остаточне рішення залежатиме передусім від оцінки ризиків для суспільства. Якщо комісія не побачить достатніх підстав для звільнення, Бронсон залишиться у в'язниці. Тому можливий вихід на волю до Різдва поки що залишається лише одним зі сценаріїв.

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