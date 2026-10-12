Росія втручалася у Brexit: прем'єр Британії зробив гучну заяву та попередив Францію з Німеччиною

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що Росія намагалася втрутитися у референдум про вихід країни з Європейського Союзу у 2016 році. За його словами, після вступу на посаду він запросив інформацію про можливі дії Москви та отримав ствердну відповідь. Про це повідомляє ВВС з посиланням на інтерв'ю політика подкасту The Rest Is Politics.

Велика Британія та Євросоюз. Фото: з відкритих джерел

"Я вважаю, що ми насправді надто пасивно ставилися до цього питання і недостатньо інформували людей про те, наскільки активно з-за кордону намагаються зірвати політичний процес", — заявив Бернем.

При цьому прем'єр не навів конкретних доказів чи подробиць, які б дозволили оцінити масштаби передбачуваного втручання та його можливий вплив на підсумки голосування.

Бернем також попередив про поширення російської дезінформації у Німеччині та Франції. За його словами, він обговорював цю проблему з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час нещодавнього візиту до країни.

Прихильники Brexit із групи Britain Unbound розкритикували заяву прем'єра. Вони назвали його спробою підірвати легітимність рішення, ухваленого британцями у 2016 році, і наголосили, що немає вагомих підстав стверджувати, ніби російське втручання змінило результати референдуму.

Питання про можливий вплив Москви на Brexit обговорюється у Великій Британії вже кілька років. У 2020 році парламентський Комітет з розвідки та безпеки опублікував доповідь про російське втручання у вибори та референдуми. Документ критикував дії урядів, які змінювали один одного, проте не містив остаточного висновку про спроби вплинути саме на результати голосування по Brexit.

Москва відкидала звинувачення у втручанні. Водночас британська влада неодноразово попереджала про ризики іноземного впливу на демократичні інституції.

Бернем заявив, що Великобританія має намір активніше протидіяти дезінформації, зокрема, за допомогою нового центру боротьби з інформаційними погрозами.

На тлі майбутніх політичних кампаній у Європі питання захисту виборів від зовнішнього втручання знову виходить на перший план. Однак конкретні твердження про дії Росії вимагають підтвердження доказами, а не лише політичними заявами.

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