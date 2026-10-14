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Великобританія готується до війни, але не з Росією: куди може відправити десант

Британські військові провели навчання з елементами операції щодо повернення контролю над спірним архіпелагом

14 жовтня 2026, 12:45
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Кравцев Сергей

Напруженість між Великобританією та Аргентиною через Фолклендські острови знову опинилася в центрі уваги після британських військових навчань, що імітували десантну операцію щодо повернення контролю над архіпелагом. Про це повідомляє The Times.

Великобританія готується до війни, але не з Росією: куди може відправити десант

Військові Британії. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, подібний сценарій вперше за багато років відпрацьовувався британськими військовими на тлі заяв президента Аргентини Хав'єра Мілея щодо наміру повернути острови під контроль своєї країни.

У ході маневрів військовослужбовці тренувалися проводити морський десант, здійснювати нічний марш приблизно на 32 кілометри та виконувати бойові завдання на коротких дистанціях у гористій місцевості. Сценарій навчань включав елементи, що нагадують події війни 1982 року, коли Великобританія та Аргентина вступили у збройне протистояння за архіпелаг.

Фолклендські острови розташовані у південній частині Атлантичного океану і мають стратегічне значення завдяки своєму географічному положенню та морським ресурсам. Територіальна суперечка між Лондоном та Буенос-Айресом триває з XIX століття.

2 квітня 1982 року аргентинські війська висадилися на островах та встановили контроль над столицею архіпелагу Стенлі. Британський гарнізон капітулював, після чого Лондон направив військову експедицію для відновлення контролю за територією.

Бойові дії тривали до 14 червня 1982 року, коли аргентинські сили здалися, а Великобританія відновила контроль над островами. Війна забрала життя сотень військовослужбовців з обох боків та залишила глибокий слід у відносинах двох країн.

Нинішні навчання відбуваються за умов нового загострення риторики навколо статусу архіпелагу. Однак самі собою військові маневри не свідчать про прийняте рішення розпочати бойові дії.

Проте демонстрація готовності відпрацьовувати сценарії десантної операції наголошує, що Лондон продовжує приділяти увагу захисту островів. Головне питання – чи залишиться суперечка на рівні політичних заяв чи подальша ескалація змусить сторони перейти до більш жорсткого протистояння.

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Джерело: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/british-troops-train-recapture-falkland-islands-k2zjngrkw
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