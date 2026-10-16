Всупереч тиску Трампа на Київ: яку зброю Британія передає Україні для ударів по РФ

Великобританія збільшує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг протидіяти російським військовим операціям та ударам по цивільній інфраструктурі до настання зими. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Ракета Storm Shadows. Фото: із відкритих джерел

Питання про передачу ракет було обговорено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом у Лондоні 14 жовтня.

За словами трьох співрозмовників агентства, британська сторона розглядає застосування Storm Shadow для поразки російських об'єктів, які використовуються в атаках проти українського населення та інфраструктури як оборонний захід. Джерела також зазначили, що Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників та ракет, посилюючи тиск на Україну.

Британські ракети постачаються Києву з 2023 року. Спочатку їх використання обмежувалося українською територією, проте наприкінці 2024 року українські військові отримали можливість застосовувати їх для ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії.

Посилення підтримки відбувається на тлі розбіжностей із адміністрацією Дональда Трампа. Вашингтон закликав Київ припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, проте 15 жовтня Україна відновила такі удари у відповідь на російські атаки на енергетичні об'єкти.

За інформацією джерел Bloomberg, Лондон не вважає, що Україна має відмовитися від ударів, доки Москва продовжує атакувати українську територію. Британський уряд офіційно коментувати повідомлення про постачання відмовився, а кількість переданих ракет не розкривається.

Зеленський раніше зізнався в інтерв'ю Пірсу Моргану, що почувається відданим на тлі домовленостей США та Росії про постачання російського дизельного палива на світові ринки, заяв Трампа про енергетичне перемир'я та проблеми з доступом українських військових до супутникового зв'язку Starlink.

На цьому тлі рішення Лондона посилити ракетну підтримку може стати важливим сигналом щодо готовності європейських союзників продовжувати військову допомогу Києву.

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