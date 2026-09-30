Ця книгарня постійно затоплюється водою: як у Венеції рятують книжки

У Венеції навіть книгарня змушена рахуватися з водою. Libreria Acqua Alta давно перетворила регулярні підтоплення на частину своєї незвичайної атмосфери. Щоб книжки не зіпсувалися, власники придумали для них досить нестандартні місця зберігання.

Незвичайна книгарня Libreria Acqua Alta у Венеції, де книги захищають від високої води. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Книжки ховають у ваннах і гондолі

Назва Libreria Acqua Alta перекладається як "книгарня високої води". Це не випадковість: коли рівень води у венеціанських каналах підвищується, вода може заходити всередину приміщення і підніматися на кілька сантиметрів над підлогою.

Звичайні книжкові полиці в таких умовах швидко перетворилися б на проблему. Тому книжки, журнали, карти та інші видання тут складають у ванни, водонепроникні ємності та човни. В одній із кімнат для цього навіть використовують повнорозмірну гондолу.

Книгарня, яка живе разом із водою

Незвичайні умови вплинули не лише на зберігання книжок. Навіть "пожежний вихід" магазину виглядає нетипово — двері ведуть безпосередньо до каналу. А серед книжкових стосів оселилися коти, які під час підйому води можуть забиратися вище та перечікувати приплив на верхівках.

Пожежний вихід книгарні Acqua Alta у Венеції виходить безпосередньо до каналу. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Libreria Acqua Alta позиціонує себе як "найкрасивіша книгарня у світі", але її головна особливість зовсім не в рекламному слогані. Тут проблема, яка могла б знищити звичайний магазин, стала частиною його характеру.

Книгарня розташована у Венеції за адресою Calle Lunga 5173, 5176/B і залишається одним із найбільш незвичайних місць міста.

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