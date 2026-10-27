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Італія через Трампа заморозила 13-ий пакет допомоги Україні: що сталося

Зброя готова, але чекають на 3 листопада. Чому Мелоні заморозила 13-й пакет допомоги Україні

27 жовтня 2026, 23:00
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Slava Kot

Італія знову затримує передання Україні 13-го пакета військової допомоги, який уже підготовлений до відправлення. Новим орієнтиром для розв’язання питання називають 3 листопада — дату проміжних виборів у США. Про це повідомляє Il Giornale d’Italia.

Італія через Трампа заморозила 13-ий пакет допомоги Україні: що сталося

Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

За даними видання, уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні відклав подальші кроки щодо пакета, очікуючи на зміни політичної ситуації у Сполучених Штатах. За інформацією журналістів, попередній пакет допомоги передали Україні близько десяти місяців тому. Нова партія, попри готовність до відправлення, досі не отримала остаточного рішення щодо подальшого руху.

На рішення щодо підтримки України впливають і внутрішні політичні дискусії в Італії. Раніше віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні виступав за припинення військової допомоги Києву. Однак його позиція не стала рішенням усього уряду, а Джорджа Мелоні висловила невдоволення такими заявами.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зі свого боку, заявляв, що новий пакет військової допомоги вже повністю готовий до відправлення.

Затримка може вплинути на планування постачання озброєння та забезпечення українських військових. Однак без офіційної інформації про склад пакета й терміни його передання оцінити конкретні наслідки складно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США заговорили про відсторонення Трампа з посади президента.

Також "Коментарі" писали, що Трамп планує зняти санкції з "чорної каси" Путіна. Москва прагне використати можливі економічні домовленості для відновлення відносин із Вашингтоном і домогтися перегляду санкційної політики.



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