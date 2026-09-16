Росія може не зупинитися після війни в Україні: в Італії зробили заяву, що насторожує

Росія може не припинити військову агресію після завершення війни проти України. Таку заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час переговорів із польським колегою Владиславом Косиняком-Камишем у Варшаві.

Гвідо Крозетто. Фото: із відкритих джерел

За словами Крозетто, розраховувати на автоматичне припинення російських військових амбіцій після закінчення нинішньої війни було б помилкою. Він пов'язав свої висновки із збільшенням російського військового потенціалу і мобілізаційними заходами.

"Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні", — заявив італійський міністр.

Він зазначив, що Москва, за його оцінкою, сьогодні суттєво відрізняється від Росії, яку європейські країни знали десять років тому.

На цьому фоні Крозетто закликав європейські держави послідовно зміцнювати власні оборонні можливості. Окремо він наголосив на значенні підтримки України, назвавши її питанням державного інтересу для всієї Європи.

Особливу увагу приділив італійський міністр Польщі. За його словами, Варшава знаходиться на східному фланзі ЄС та НАТО, тому її безпека має значення далеко за межами самої країни. Рим, як заявив Крозетто, готовий підтримувати зміцнення польської оборонної інфраструктури та співробітництво у військовій сфері.

Косиняк-Камиш, у свою чергу, заявив, що Україна зараз перебуває в непростому становищі і потребує додаткової допомоги. Польський міністр підкреслив, що Варшава та Рим мають намір робити більше для підтримки Києва.

Таким чином, зустріч міністрів стала черговим сигналом про те, що європейські країни розглядають російську військову загрозу як довгостроковий безпековий фактор, а підтримку України – як частину власної оборонної політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чого злякався Путін: чи буде масова мобілізація в Росії.



