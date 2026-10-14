Угода Трампа з Росією: Мелоні відповіла, чи підтримує Італія такий хід США

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розкритикувала угоду США з Росією про постачання дизельного палива, попередивши про можливі наслідки для України та єдність західних союзників.

Джорджія Мелоні. Фото: з відкритих джерел

За словами глави італійського уряду, домовленість, про яку Дональд Трамп оголосив минулої п'ятниці, викликає серйозні побоювання. Мелоні вважає, що потенційні економічні вигоди від такого рішення неочевидні, тоді як політичні та стратегічні ризики є цілком реальними.

Вона також наголосила, що зростання цін на пальне пов'язане насамперед із війною в Ірані, а не з російсько-українським конфліктом. Тому, на думку прем’єра, надання Москві додаткових можливостей для експорту дизеля викликає питання щодо доцільності такого кроку.

Мелоні попередила, що угода може фактично легітимізувати дії Росії в момент, коли російські війська продовжують завдавати ударів українським містам. Крім того, додаткові прибутки від продажу палива здатні поповнити ресурси, що використовуються для продовження війни.

Ще один привід для занепокоєння – можливе послаблення тиску санкцій на Кремль. За оцінкою італійського прем'єра, подібний крок може суперечити зусиллям західних держав, включаючи самі США, спрямовані на те, щоб змусити Володимира Путіна перейти до серйозних переговорів.

Мелоні запевнила, що основними засадами політики Італії залишаються підтримка України, захист цивільного населення, збереження тиску на Москву та єдність євроатлантичних партнерів.

Заява італійського лідера демонструє, що можлива домовленість Вашингтона із Москвою викликає питання навіть серед союзників США. Головна інтрига полягає в тому, чи зможе Білий дім переконати європейських партнерів у доцільності угоди, чи вона стане новим джерелом розбіжностей усередині Заходу.

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