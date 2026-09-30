Чи потрібний НАТО Калінінград: в Альянсі дали жорстку відповідь Москві на погрози

НАТО відповіло на неофіційне звернення Росії, в якому Москва попередила Альянс про готовність використовувати весь арсенал у разі спроби ізолювати Калінінградську область від решти території РФ. Представник НАТО Еллісон Харт назвала подібні заяви безвідповідальною ядерною риторикою.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", — заявила Харт.

За її словами, НАТО залишається оборонним альянсом, а вчення та інші дії, які він проводить, не загрожують жодній частині російської території. У Брюсселі також закликали Москву припинити війну проти України.

Приводом для дипломатичної суперечки стало звернення російського посольства до Бельгії. Москва заявила про "провокаційні" дії керівництва НАТО та держав-членів Альянсу щодо Калінінградської області і поскаржилася на зростання військової активності біля західних кордонів Росії.

У російському документі містилося попередження: якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти Росії, Москва нібито готова задіяти весь арсенал для захисту території.

Калінінградська область є російським ексклавом на Балтиці. Вона не має сухопутного кордону з основною територією РФ і є сусідом з Польщею та Литвою – обидві країни входять до НАТО.

В Альянсі заявили, що не дозволять подібним загрозам змінити його позицію щодо підтримки України. На тлі протистояння навколо Балтійського регіону, що триває, обмін заявами між Москвою і Брюсселем посилює увагу до ризиків подальшої ескалації.

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