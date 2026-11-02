Європа готується до нового конфлікту з Трампом: чого найбільше побоюються в НАТО

Європейські союзники США побоюються, що підсумки проміжних виборів до Конгресу можуть призвести до нового витоку напруженості у відносинах із Дональдом Трампом. Якщо республіканці втратять більшість, американський президент може переключити увагу на зовнішню політику та посилити тиск на НАТО. Про це повідомляє Politico із посиланням на п'ятьох дипломатів Альянсу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У європейських столицях розглядають такий сценарій як серйозний ризик безпеки континенту. За оцінками трьох співрозмовників видання, якщо Трамп зіткнеться з перешкодами при просуванні свого внутрішнього порядку денного, він може спробувати досягти політичних успіхів за кордоном. Одним із можливих кроків стане виведення з Європи ще кількох тисяч американських військовослужбовців.

"Критика НАТО давно стала невід'ємною частиною світогляду Трампа", — зазначив високопоставлений європейський чиновник у сфері оборони.

Додаткову тривогу викликає майбутній перегляд чисельності американського контингенту в Європі, який має завершитись до грудня. Дипломати не відкидають, що скорочення військ може стати способом заручитися підтримкою прихильників руху MAGA.

Можливі й інші заходи: Вашингтон може ув'язати подальше розміщення своїх військових у Європі охоче союзників підтримати американський варіант мирної угоди щодо України. Серед побоювань також – скорочення американських внесків до загального бюджету НАТО та обмеження участі США у програмі PURL, через яку союзники закуповують зброю для Києва.

Напруженість уже посилилася на тлі розбіжностей щодо підтримки України, ситуації зі Starlink та контактів Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Наразі європейські дипломати побоюються, що внутрішні політичні проблеми США можуть додатково ускладнити трансатлантичні відносини.

При цьому йдеться саме про сценарії, які обговорюють дипломати, а не про ухвалені рішення Вашингтона. У Білому домі відкинули побоювання союзників: представник адміністрації заявила Politico, що Трамп зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший. Деякі представники країн Альянсу також мають сумніви, що президент піде на радикальне скорочення американської присутності.

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