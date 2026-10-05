НАТО готує план війни з Росією: вперше стало відомо, на що зробить ставку Альянс

НАТО розробляє нову концепцію дій у разі прямого нападу Росії на територію альянсу. Документ отримав назву "Теорія перемоги" та має визначити, як союзники діятимуть у перші етапи можливого конфлікту. Несекретну версію документа вивчило агентство Bloomberg.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Автором концепції виступає Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Подати документ союзникам планується 12 жовтня у Польщі. Його завдання – сформувати загальне розуміння того, яким може бути відповідь альянсу на російську агресію.

Одним із ключових елементів нової стратегії стане поєднання традиційних озброєнь із технологіями, що отримали стрімкий розвиток під час війни в Україні. Йдеться про безпілотників, автоматизовані системи, засоби з мінімальною участю екіпажу, а також технології цілевказівки з використанням штучного інтелекту.

У разі нападу Росії НАТО має намір спочатку зупинити просування супротивника за допомогою сухопутних військ та інших сил східного флангу. Після цього альянс планує отримати простір для маневру та зосередити удари на системах командування та управління російськими військами.

Розрахунок полягає в тому, що руйнування таких структур дозволить швидше дезорганізувати настання супротивника і позбавити його можливості ефективно управляти військами.

При цьому в НАТО наголошують на оборонному характері стратегії та необхідності не допустити неконтрольованої ескалації. Окреме місце у документі відведено гібридним загрозам – діям, які не є відкритою війною, але здатні серйозно дестабілізувати країни альянсу.

Фактично НАТО хоче досягти ситуації, за якої потенційний противник заздалегідь розумітиме: напад не дозволить здобути перемогу. Одночасно нова концепція має стати аргументом у суперечці, що триває, про необхідність збільшувати витрати на оборону і визначати, яку частку коштів спрямовувати на класичні озброєння, а яку – на нові технології.

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