НАТО готує ядерні навчання біля кордонів Росії: Альянс виступив із незвичайним попередженням Москві

НАТО проведе масштабні ядерні навчання Steadfast Noon з 13 по 23 жовтня в Італії. У маневрах буде задіяно 17 країн альянсу. Як повідомляє Politico, підготовка відбувається на тлі зростаючої напруженості між Заходом та Росією, тому представники НАТО окремо наголошують, що навчання не спрямовані проти Москви.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Полковник армії США Девід Булл, який відповідає за ядерні операції альянсу, заявив, що масштаб нинішніх маневрів можна порівняти з попередніми роками. Програма передбачає різноманітні навчальні сценарії – від тренувальних тривог до практичних польотів військової авіації. При цьому бойові ядерні боєприпаси не використовуватимуться.

У навчаннях задіяні літаки подвійного призначення, здатні виконувати звичайні та ядерні завдання, а також наземний персонал. Військовослужбовці відпрацюють забезпечення польотів, заправку, завантаження та технічне обслуговування авіатехніки.

Директор НАТО з питань ядерної політики Насіма Барроуз заявила, що маневри проводяться щорічно і мають забезпечити готовність союзників до виконання завдань щодо підтримки ядерної стримування.

За її словами, передбачуваний характер навчань покликаний унеможливити помилкові трактування їх цілей іншими державами. Представник альянсу також зазначив, що НАТО прагне зменшити напруженість, незважаючи на різкі заяви російських офіційних осіб.

Як нагадує Politico, після попередніх маневрів Москва направляла альянсу попередження, в яких згадувалася можливість завдання ударів по території країн НАТО з використанням ядерного арсеналу.

Нинішні навчання відбуваються на тлі звинувачень європейських держав на адресу Росії у причетності до диверсій та гібридних операцій. Москва відкидає низку подібних звинувачень.

Таким чином Steadfast Noon одночасно стане перевіркою готовності союзників і випробуванням для європейської безпеки: військові мають намір відпрацювати ядерні сценарії, не допускаючи, щоб маневри були сприйняті як підготовка до реального застосування зброї.

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