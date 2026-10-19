НАТО готується до можливої війни з Росією: п'ять питань, на які належить відповісти альянсу

НАТО розпочинає переговори про військові можливості, необхідні для захисту союзників від можливого нападу Росії, а також фінансування оборонних планів. Як повідомляє Politico, альянс має намір визначити цільові показники оборонного потенціалу на 2029 рік. Європейські чиновники попереджають, що до цього часу Москва може бути готова атакувати одну із країн НАТО.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Видання виділило п'ять ключових питань, які мають вирішити союзники.

Перший – масштаб оборонних зобов'язань. Країнам необхідно визначити скільки військ, авіації та інших сил вони готові надати для виконання спільних завдань.

Другий виклик – можливе скорочення американської військової присутності. Європа ризикує втратити доступ до критично важливих можливостей, включаючи тяжку транспортну авіацію. За словами колишнього помічника генсека НАТО Каміля Гранда, колишня модель, за якої США заповнювали ресурси альянсу, що бракують, більше не гарантована.

Третя проблема – розбіжності щодо пріоритетів. Поки східний та північний фланги знаходяться в центрі уваги, частина союзників вимагає посилити захист півдня та південного сходу, де зберігаються загрози з боку Росії та зростають ризики морських інцидентів.

Четверте питання стосується балансу між традиційними озброєннями та безпілотними системами. Досвід війни в Україні змушує НАТО враховувати ефективність дронів, нестачу особового складу та необхідність швидко оновлювати військову техніку без надмірного зростання витрат.

П'ятий виклик – використання українського досвіду. Союзники вивчають українські розробки у сфері безпілотників, ППО, ракетного озброєння та цифрового управління військами. Проте, деякі країни вважають, що українська війна відрізняється від сценаріїв, на які орієнтується НАТО.

Таким чином, альянс має не просто збільшити оборонні витрати, а визначити, які сили дійсно необхідні для стримування Росії і наскільки Європа зможе діяти самостійно у разі скорочення американської підтримки.

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