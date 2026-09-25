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НАТО готується до найгіршого: які дії різко активізував Альянс через дії Росії

Головком НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив про зростання кількості диверсій та інших інцидентів, пов'язаних із Москвою, але закликав союзників не піддаватися паніці

25 вересня 2026, 07:44
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Кравцев Сергей

НАТО посилило обмін розвідувальною інформацією між країнами Альянсу на тлі серії диверсій та інших інцидентів, які, ймовірно, пов'язані з Росією. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, повідомляє Reuters.

НАТО готується до найгіршого: які дії різко активізував Альянс через дії Росії

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зростання кількості гібридних атак у Європі викликає серйозне занепокоєння. Серед останніх випадків він згадав спробу атаки безпілотником на німецький аеропорт Лейпциг/Галле, а також інцидент із російським кораблем, який, як повідомлялося, застосував сигнальні ракети проти датського військового вертольота.

Гринкевич наголосив, що Альянс уважно відстежує розвиток ситуації та посилює координацію між союзниками. Він закликав країни НАТО зберігати спокій і не допускати панічних реакцій.

Командувач заявив, що Альянс має необхідні інструменти для протидії загрозам, що виникають. За його словами, НАТО залишається найпотужнішим військовим союзом і має механізми для стримування потенційної агресії.

Заява Гринкевича пролунала після попередження датської розвідки про те, що Москва може активізувати гібридну війну проти західних країн у найближчі місяці.

Окремо головком оцінив можливість обмеженого нападу Росії на територію НАТО. Він назвав такий сценарій малоймовірним, проте наголосив, що повністю виключати його не можна. У разі виникнення загрози Альянс, за його словами, готовий реагувати.

Гринкевич також відкинув припущення, що скорочення американських запасів далекобійних високоточних ракет після війни з Іраном може спонукати Кремль до спроби перевірити НАТО на міцність.

"Йому краще не намагатися це зробити, доки я на цій посаді", — заявив командувач.

Він додав, що має необхідні повноваження для вжиття заходів у разі появи нових загроз безпеці країн Альянсу.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/nato-steps-up-intelligence-sharing-over-russia-threat-top-commander-says-2026-09-24/
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