НАТО готують до перевірки на міцність: розвідка назвала терміни можливої атаки РФ

Європейські розвідслужби не виключають, що Росія найближчими місяцями може спробувати перевірити готовність НАТО до прямого протистояння. Один із керівників спецслужб попередив: потенційний сценарій може реалізуватися "за місяці, а не роки". Про це повідомляє The Guardian.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Тривога посилилася після виступу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у парламенті. За його словами, розвідувальні оцінки допускають можливість застосування Росією дронів або ракет проти території НАТО. Метою такої акції може стати перевірка готовності альянсу до застосування статті 5 – положення про колективну оборону.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження обґрунтованими та скликав у Парижі екстрену зустріч лідерів політичних партій.

Глава чеської BIS Міхал Коуделка також заявив про можливий сценарій обмеженого вторгнення на територію країни НАТО, розташованої неподалік Росії. За його словами, Москва може використати провокацію під чужим прапором чи масштабну інформаційну кампанію. При цьому Коуделка підкреслив, що багато держав докладають зусиль, щоб не допустити такого розвитку подій.

У країнах Балтії оцінки виявилися обережнішими. Глава латвійської VDD Нормундс Межвієтс заявив, що не бачить прямих ознак неминучого нападу. При цьому він наголосив на підготовці Москви до більш рішучих дій. Естонський МЗС, у свою чергу, закликав не піддаватися "паніці в соцмережах" та продовжувати підтримку України.

На думку Коуделки, однією з цілей російської стратегії є вплив на вразливі місця західних громад і поступово знижувати громадську підтримку України.

При цьому керівники розвідслужб сходяться в оцінці іншого ризику: російська диверсійна активність у Європі найближчими місяцями, ймовірно, посилюватиметься. Серед потенційних цілей називаються залізнична інфраструктура та підприємства оборонної промисловості.

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