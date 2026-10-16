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НАТО терміново скликає засідання через атаки РФ у Чорному морі: на що цього разу утнув Путін

Після серії інцидентів у Чорному морі Румунія та Болгарія посилюють увагу до безпеки судноплавства

16 жовтня 2026, 07:06
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Кравцев Сергей

Посли країн НАТО зберуться наступного тижня для обговорення інцидентів з комерційними судами біля берегів Румунії та Болгарії, які постраждали внаслідок ймовірних атак безпілотників. Про це повідомляє France 24.

НАТО терміново скликає засідання через атаки РФ у Чорному морі: на що цього разу утнув Путін

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Найсерйозніший епізод стався вранці 15 жовтня. Біля узбережжя Румунії спалахнув танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино, що прямував з Тунісу до Румунії. Судно знаходилося приблизно за 24 кілометри на південний схід від Суліни. П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати, проте ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Для пошукової операції задіяли два вертольоти Black Hawk і два судна з медичними фахівцями. Сильне хвилювання моря ускладнило рятувальні роботи.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що обидва судна, що фігурують в останніх інцидентах, зазнали атак дронів. При цьому він не став безпосередньо звинувачувати Росію, наголосивши на необхідності встановити всі обставини того, що сталося.

Напередодні, увечері 14 жовтня, пожежа спалахнула на танкері Yara J під прапором Коморських островів, що знаходився у територіальних водах Румунії. Екіпаж самостійно впорався з вогнем, потерпілих не було.

Обидва судна стояли на якорі неподалік гирла каналу Суліна, що забезпечує вихід до Дунаю. Цей маршрут має стратегічне значення для українського експорту, особливо після російських ударів по портовій інфраструктурі України.

Ситуація залишається напруженою і біля берегів Болгарії. 13 жовтня безпілотники атакували два судна, одне з яких затонуло. Болгарська влада заявила, що поки не має достатніх доказів походження дронів, хоча підозрює можливу причетність Росії.

Майбутнє засідання НАТО стане майданчиком для обговорення загроз морському судноплавству та безпеці у Чорноморському регіоні.

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Джерело: https://www.france24.com/en/europe/20261015-seven-missing-off-romania-after-latest-black-sea-drone-attacks
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